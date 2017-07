Borussia Dortmund Götze kehrt zurück

Mario Götze kann nach knapp einem halben Jahr Zwangspause am Freitag ins Training von Borussia Dortmund einsteigen. Das bestätigte der 25-Jährige, der wegen einer Stoffwechselerkrankung zuletzt am 29. Januar eingesetzt wurde, bei Facebook.

"Morgen kann ich in die 3. Phase meines Reha-Programms einsteigen. Das bedeutet: Mit meinen BVB-Teamkollegen den Leistungstest zu absolvieren und dann in den nächsten Tagen ins Training einzusteigen", schrieb Götze an seine 10,6 Millionen Follower.

"Mario wird komplett wieder in den Kader integriert", hatte BVB-Sportdirektor Michael Zorc dem "Kicker" gesagt. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sagte dem Sport-Informations-Dienst: "Ich freue mich sehr für Mario und natürlich auch für unseren BVB. Angesichts der schweren Monate, die hinter ihm liegen, sollten wir alle, auch die Medien, eine realistische Erwartungshaltung an den Tag legen."

Götze erklärte in seinem Post, er habe "ein sportliches und medizinisches Reha-Programm über fünf Monate absolvieren müssen. Ich bin echt auf einem sehr guten Weg. Ich freue mich unendlich, wieder auf dem Platz zu stehen und bald in unserem Tempel wieder Fußball spielen zu können".