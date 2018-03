Götze, Reus und Schürrle beim DFB Die drei Fragezeichen

Es gab sie, und es gibt sie immer noch: Nationalspieler, für die Bundestrainer Joachim Löw seinen Anspruch auf einen Stammplatz im Verein und ein hohes Leistungsniveau außer Kraft setzt. Wenn er sich von einem Profi etwas erhofft, das er bei anderen, die bei ihren Klubs regelmäßig spielen und in der öffentlichen Wahrnehmung formstärker sind, nicht erwartet, dann legt Löw andere Maßstäbe an.

Bastian Schweinsteiger war in der Endphase seiner Karriere einer dieser Sonderfälle. Lukas Podolski genoss die Löwsche Zuneigung über Jahre. Bei seinen derzeit verletzten Kapitän Manuel Neuer wird Löw auch möglichst lange auf eine Rückkehr in den Spielbetrieb warten. Und es gab Zeiten, da gehörte auch Mario Götze in diese Riege. Ein Talent, gemacht für geniale Momente wie im WM-Finale 2014. Mit Götze als falscher Neun hatte Löw lange Zeit Argumente, auf gelernte Stürmer verzichten zu können.

Doch diese Zeiten sind vorbei, was gar nicht Götzes Problem ist. Das sind in erster Linie seine eigenen Leistungen. Nach seinen Darbietungen bei Borussia Dortmund in den vergangenen Wochen benötigt selbst Löw zu viel Fantasie für eine Sonderrolle. Und als Stimmungskanone, wie Podolski, taugt Götze nicht. Das gilt auch für seine Dortmunder Mannschaftskollegen Marco Reus und André Schürrle - das Duo scheint derzeit trotzdem deutlich näher am Nationalteam zu sein.

Die drei BVB-Freunde in der Analyse:

Mario Götze (63 Länderspiele, 17 Tore)

Ganze sieben Spiele hat der 25-Jährige noch Zeit, sich für den vorläufigen WM-Kader zu empfehlen, drei Tage nach dem letzten Bundesliga-Spieltag muss Löw nominieren. Sieben Spiele, in denen der Bundestrainer nach eigenen Angaben den Götze sehen möchte, der "vorne reingeht, in den Rücken der Abwehr kommt, den Abschluss sucht". So, wie es sich auch die BVB-Fans erhoffen, seit er 2016 - unter lauten Anfeindungen - den Weg vom FC Bayern zurück nach Dortmund gewählt hat.

In dieser Saison hat Götze in 27 Pflichtspielen zwei Tore erzielt und sechs vorbereitet. Das sind zum wiederholten Male keine Spitzenwerte, was auch an zahlreichen Verletzungen und einer Stoffwechselerkrankung liegt. Götze ist nicht mehr der junge, dynamische Dribbler, der in der Anfangsphase seiner Karriere als Versprechen für den gesamten deutschen Fußball galt. Er hat auch jetzt noch geniale Momente in seinem Spiel, wie in der Europa League beim 3:2-Sieg gegen Atalanta Bergamo, als er als Einwechselspieler zwei Tore vorbereitete. Konstanz sucht man allerdings vergeblich.

In der Nationalmannschaft ist die starke Konkurrenz Götzes größtes Problem. Im Angriff baut Löw mittlerweile auf echte Mittelstürmer. Auf der Außenbahn gibt es mit Julian Draxler oder Leroy Sané Profis, die auch aufgrund ihrer Schnelligkeit und Tiefe im Spiel an Götze vorbeigezogen sind. Bleibt noch die Position des Achters im 4-2-3-1 oder 4-1-4-1, die er von seinen Anlagen her spielen könnte. Doch selbst bei sieben sensationellen Spielen in der Schlussphase der Saison ist es nicht vorstellbar, dass Löw auf die dynamischen Sami Khedira, Leon Goretzka, Ilkay Gündogan oder Emre Can verzichtet.

Götze wird die WM verpassen.

Marco Reus (29 Länderspiele, neun Tore)

Über die Leidensgeschichte von Marco Reus ist alles bekannt. Der offensive Mittelfeldspieler verpasste aufgrund schwerer Verletzungen die WM 2014 und die EM 2016. Und erst im Februar kehrte er nach einem Kreuzbandanriss auf die Bundesliga-Bühne zurück. Seitdem stellte Reus mit drei Toren in fünf Spielen aber unter Beweis, wie er nicht nur den BVB, sondern auch die Nationalmannschaft besser machen kann: mit Tempo, mit Laufwegen in die Tiefe, mit seiner Schusstechnik.

Umso verwunderter waren viele, als Reus dann im aktuellen Aufgebot für die Spiele gegen Spanien (1:1) und Brasilien am Dienstag (20.45 Uhr Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ZDF) nicht auftauchte. Löw sagte in Düsseldorf, er hätte den 28-Jährigen - unabhängig von den muskulären Problemen, die ihn derzeit plagen - nach der langen Pause ohnehin nicht nominiert. Warum auch? Der Bundestrainer weiß, welche Qualitäten Reus mitbringt.

Bleibt er gesund, zieht Reus im WM-Casting an Sandro Wagner, Julian Brandt und Lars Stindl vorbei.

André Schürrle (57 Länderspiele, 22 Tore)

Sind die Fragezeichen bei Götze und Reus schnell zu klären, liegt der Fall bei André Schürrle etwas anders. Wer 57-mal für Deutschland aufgelaufen ist, ist etablierter Nationalspieler. Über 90 Minuten wurde der 27-Jährige aber nur siebenmal eingesetzt. Wer bei seinen vier Vereinswechseln Ablösesummen in Gesamthöhe von etwa 90 Millionen Euro bewegt hat, ist etablierter Profi. Der Durchbruch gelang ihm aber weder bei Chelsea, noch in Wolfsburg oder Dortmund. Und so ist es auch mit Schürrles sportlichen Leistungen: Er kann so viel - und er zeigt es so selten.

Eine Parallele zu Götze und Reus ist die bewegte Verletzungshistorie. Schürrle wurde in der Vergangenheit immer wieder von kleinen Wehwehchen geplagt, so fand er nur selten in einen Spielrhythmus über mehrere Monate. Löw konnte das ignorieren, weil er aufgrund fehlender Alternativen nicht auf Schürrles Einwechselqualitäten verzichten wollte. Das ist nun anders, siehe Götze. Etliche Spieler sind, auch dank des Erfolgs beim Confed Cup, an Schürrle vorbeigezogen.

Trotzdem gibt es für den in Mainz ausgebildeten Offensivspieler noch eine Minimalchance. Die hat er sich durch ansprechende Leistungen beim BVB in der Rückrunde erhalten. Schürrle, in Dortmund mittlerweile sogar zum Publikumsliebling aufgestiegen, ist ein Vorbild an Einsatz, immer noch mit zu vielen Fehlern im Passspiel, aber mit seinen Tempodribblings mittlerweile ein wichtiger Faktor im Spiel der Borussia.

Kommen in der Endphase der Saison noch ein paar Tore hinzu, erinnert sich Löw womöglich an Schürrle. Denn so ganz ohne Überraschung läuft in der Regel keine Nominierung des Bundestrainers ab.