Götze zu seiner Situation "Schaffe es nicht, das auszublenden"

Es gibt in der Bundesliga wohl wenige Spieler, über die aktuell so viel gesprochen und geschrieben wird wie über Mario Götze - obwohl er selten auf dem Platz steht. Die Erwartungen an den Siegtorschützen des WM-Finals von 2014 sind enorm, gute Leistungen kann der BVB-Profi aktuell aber nicht zeigen. Denn er spielt kaum. Die allgemeine Situation belastet Götze offenbar sehr: "Ich schaffe es nicht, das auszublenden", sagte der 26-Jährige von Borussia Dortmund schon nach dem Champions-League-Spiel gegen Brügge dem "Kicker".

Bisher hat Götze 64 Minuten im DFB-Pokal absolviert und 62 in der Champions League. In der Bundesliga hat er noch gar nicht gespielt. Beim 1:1 seiner Mannschaft in Hoffenheim stand der Mittelfeldspieler sogar gar nicht im Kader. Die aktuelle Situation sei "eine Herausforderung", sagt er.

Favre: "Alle wissen, was er kann"

In der ersten Runde des DFB-Pokals beim Zweitligisten Greuther Fürth (2:1 nach Verlängerung) war Götze in der 64. Minute beim Stand von 0:0 ausgewechselt worden. Beim 1:0 des BVB in der Champions League am vergangenen Dienstag in Brügge musste er nach 62 Minuten ebenfalls beim Stand von 0:0 vom Platz. In einem eher schwachen Spiel der gesamten Mannschaft überzeugte auch Götze nicht.

Nachdem Trainer Lucien Favre ihn gegen Hoffenheim nicht für den Kader nominierte, verteidigte er seinen Spieler dennoch: "Alle wissen, was er kann", sagte er bei Sky. Es sei aber seine Entscheidung und diese sei "rein sportlicher Natur". Gleichzeitig nervt den Coach, dass Götze immer wieder im Fokus der Medien steht: "Diese Frage wurde mir zuletzt häufig gestellt. Ich finde, dass das ein wenig respektlos gegenüber den anderen Spielern im Kader ist und denjenigen, die nicht dabei sind."

Die nächste Chance auf seine ersten Bundesligaminuten der laufenden Saison hat Götze am Mittwoch. Dann empfängt Borussia Dortmund den Aufsteiger 1. FC Nürnberg (20.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE). In jedem Fall wird Favre dann auch wieder Fragen zu seinem Schützling beantworten müssen.