Schalkes Trainer Weinzierl In der Aufwärmphase

Es war ein schlimmer Start in die Bundesliga-Saison für Markus Weinzierl, seiner Mannschaft gelang kaum etwas, sie dümpelte im Tabellenkeller herum.

"Es laufen einige Dinge gegen uns, das hängt aber nicht mit der Qualität zusammen", sagte der Sportchef.

"Wir haben einen sehr guten Trainer. Es gibt überhaupt keinen Anlass zur Kritik", sagte der Vereinsboss.

"Meine Aufgabe ist es nicht, emotional auf die Tabelle zu schauen, sondern zu analysieren", sagte Weinzierl, der heutige Schalke-Coach.

Bei Sportchef und Vereinsboss handelt es sich aber nicht etwa um Christian Heidel und Clemens Tönnies vom FC Schalke. Die Aussagen stammen von Manfred Paula und Walther Seinsch aus dem Jahr 2012, als beide noch für den FC Augsburg aktiv waren. Dort hatte Markus Weinzierl damals seine Bundesliga-Karriere begonnen - mit reichlich Problemen.

Fehlstart erinnert an schlechten Beginn in Augsburg

Zwischen den Anfangsphasen in Augsburg und Schalke gibt es deutliche Parallelen: In beiden Fällen kam der Trainer als großer Hoffnungsträger. Und in beiden Fällen ging der Saisonstart komplett daneben.

In Augsburg sollte Weinzierl den Verein in der Bundesliga halten, hatte nach sechs Spielen aber nur zwei Punkte und fand sich in seiner erste Krise als Erstliga-Trainer und am Tabellenende wieder.

In Gelsenkirchen soll Weinzierl endlich für Ruhe sorgen und die Schalker zurück in die Spitzengruppe führen. Die Realität aber sieht so aus: Nach sechs Spielen hat Weinzierl drei Punkte aus sechs Spielen geholt, sein Team belegt Rang 16.

Er habe in Augsburg auch lange Zeit gebraucht, "um das richtige Konzept, die richtige Mischung und die richtigen Spieler zu finden. Da war es auch so, dass wir an vielen Schrauben gedreht haben, und jetzt hoffe ich, dass es hier genauso läuft", sagte Weinzierl vor seinem Gastspiel am Samstag (15.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) bei seinem Ex-Klub Augsburg der "WAZ".

Als Feuerwehrmann wäre Weinzierl wohl eine Fehlbesetzung. Das scheint seine zweite Startkrise zu bestätigen. Im Vergleich zu seiner Anfangszeit bei Augsburg gibt es jedoch einen wichtigen Unterschied: In Gelsenkirchen hat der 41-Jährige eine deutlich wertvollere Mannschaft, einen Verein mit viel höheren Ansprüchen und Fans mit deutlich weniger Geduld.

Erwartungen in Augsburg waren geringer

Als Weinzierl mit dem FCA nach sechs Spielen ohne Sieg am Tabellenende stand, lag er damit nicht so weit hinter den Erwartungen wie jetzt mit Schalke. Der Augsburger Kader hatte damals den fünftniedrigsten Marktwert der Liga, Schalke hat heute den viertteuersten. Für Augsburg war damals der Klassenerhalt das große Ziel, S04 ist ein Kandidat für die Champions League - und hat schon jetzt neun Punkte Rückstand auf Rang vier.

Das reicht auf Schalke erfahrungsgemäß, um für reichlich Unruhe zu sorgen. Zur Beruhigung hilft den Gelsenkirchenern jedoch ein weiterer Blick zurück.

Denn in Augsburg stellte sich der erwünschte Erfolg langfristig ein, Weinzierl übertraf sogar alle Erwartungen. Über die erste Krise kam er hinweg und hielt den Verein in der Liga. Dann ging der Weg schnell nach oben bis zuletzt in dieK.-o.-Runde der Europa League gegen den FC Liverpool.

Aber auch in seinen erfolgreichen Jahren galt: Zum Start hakt es bei Weinzierl. Eine Partie zum Auftakt einer Spielzeit hat er in der Bundesliga noch nie gewonnen. An den ersten Spieltagen seiner bisher fünf Saisonstarts haben seine Teams sogar noch nie getroffen: fünf Spiele, fünf Niederlagen, 0:10 Tore.

Schalke braucht Geduld

Dass es bei Schalke zu Beginn noch nicht klappt, könnte auch an einigen personellen Veränderungen liegen. So fehlt nicht nur Jungstar Leroy Sané (Wechsel zu Manchester City) in der Offensive, gerade auf wichtigen Positionen in der Defensive gab es weitere Veränderungen. Innenverteidiger Joel Matip hat den Klub in Richtung Liverpool verlassen, kurz vor Transferschluss kamen Benjamin Stambouli und Nabil Bentaleb noch für die Sechserposition hinzu.

Mit solchen Veränderungen braucht ein Team Zeit, und mit ihm sein Trainer. Eine erste Elf scheint Weinzierl dabei noch nicht gefunden zu haben. In den ersten sechs Bundesliga-Spielen liefen sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld je drei verschiedene Duos auf. So ist das Team noch nicht eingespielt und die Lage auf Schalke mal wieder angespannt.

Der 4:0-Erfolg gegen Gladbach sorgte zwar für etwas Versöhnung, eine Niederlage gegen Weinzierls Ex-Klub am Wochenende könnte die Stimmung aber schon wieder kippen lassen. Während Trainer und Team Zeit benötigen, brauchen der Klub und das Umfeld allerdings auch viel Geduld. Das größte Problem von Markus Weinzierl könnte jedoch sein, dass er gerade bei dem Bundesliga-Verein tätig ist, bei dem es davon wohl am wenigsten gibt.