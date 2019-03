Beim FC Bayern ist die Laune derzeit ziemlich gut. Zuletzt gab es einen 5:1-Sieg gegen Mönchengladbach, in der Tabelle haben die Münchner den BVB inzwischen wieder eingeholt, in der Champions League hat man gegen Liverpool den Viertelfinaleinzug selbst in der Hand. Und dann wurde am Dienstag auch noch bekannt, dass Thomas Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng in der Nationalmannschaft keine Rolle mehr spielen.

Es war, da kann man sich ziemlich sicher sein, eine gute Nachricht für den Verein.

Die beiden Innenverteidiger Hummels und Boateng hatten schon vor dem russischen WM-Debakel Probleme, auch für den FC Bayern waren sie zum Problemfall geworden. Und auf Vereinsebene macht sich das einfach deutlicher, weil regelmäßiger bemerkbar. Boateng plagt sich bereits seit Anfang 2016 mit Verletzungen, ob Schulter oder Rücken, Oberschenkel oder Adduktoren, und zwischendrin riss mal ein Muskel. Zurück zu seiner starken Form von 2014 fand Boateng bisher nicht mehr.

Hummels hingegen hielt sich noch bis Anfang 2018 ganz gut, erlebte vor allem dann vor einem Jahr in der zweiten Saisonhälfte einen Kräfteeinbruch, er wirkte überspielt und offenbarte Konditionsprobleme. Auch in dieser Spielzeit fand er nur selten zu seiner alten Souveränität, lief stattdessen oft nur pumpend hinterher.

Auch wenn Boateng und Hummels auch in München allmählich Auslaufmodelle werden, ganz verzichten kann der FC Bayern auf sie nicht. Zumindest noch nicht. Niko Kovac steht mit seiner Mannschaft vor den entscheidenden Wochen der Saison: der Zweikampf mit Dortmund um den Meistertitel, das Achtelfinalrückspiel gegen Liverpool nächsten Mittwoch (21 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: SKY), im DFB-Pokal steht der Klub im Viertelfinale gegen Heidenheim - bis Ende Mai steht noch viel an.

Kurz: Die Bayern brauchen Müller, Hummels und Boateng für diese Wochen dringend; und die drei Spieler werden in diesen Wettbewerben zeigen wollen, dass sie noch immer bereit sind für das höchste Fußballniveau, ein letzter Gruß an den Bundestrainer.

AFP Boateng, Hummels und Müller im DFB-Trikot

Erst in der Sommerpause erfolgt auch in München, ganz unabhängig von der Löw-Entscheidung, der große Umbruch. Diesen haben die Bayern teilweise schon eingeleitet. Besonders Hummels und Boateng werden ihn zu spüren bekommen: Benjamin Pavard kommt vom VfB Stuttgart, Lucas Hernández von Atlético Madrid könnte ihm folgen, beides Defensivspezialisten, die auch gut in der Zentrale einsetzbar sind. Dazu Niklas Süle, der aktuell als Verteidiger Nummer eins eingeplant ist. Für das Duo Hummels-Boateng bliebe da nicht mehr viel Spielraum.

Und Thomas Müller? Dass Löw auch auf den WM-Torschützenkönig von 2010 künftig verzichtet, erstaunte noch am meisten. Müller, 29 Jahre, hat immer noch seine brillanten Momente, gerade wenn er auf seiner Lieblingsposition mittig hinter der Spitze spielt, wie er zuletzt in Mönchengladbach zeigte. Und doch wächst auch er im Klub immer mehr in die Rolle des Ergänzungsspielers hinein.

Das DFB-Aus ist gut für den FC Bayern

Das Münchner Trio steuert aufs Karriereende zu, vorbei ist ihre Laufbahn aber noch nicht: Die Verträge von Müller, Hummels und Boateng laufen noch bis Sommer 2021; unklar ist, ob sie so lange in München bleiben wollen, wenn künftig immer häufiger die Bank droht. Vielleicht werden sie mit dem DFB-Aus auch im Verein eine neue Herausforderung suchen. Bei einem anderen Klub. Bevor sie dann wirklich zu alt sind.

Der FC Bayern äußerte sich bisher nicht zum DFB-Aus seiner drei Spieler. Möglicherweise hat man die Entscheidung des Bundestrainers mit stillem Wohlwollen vernommen. Drei Spieler weniger, die man für Länderspiele abstellen muss, wo sie nur eine Verletzung riskiert hätten vor den wichtigen Wochen der Saison.

Immerhin: Müller, Hummels und Boateng bleibt nun erspart, sich noch weiter durch Länderspiele zu quälen; eine Nichtnominierung unmittelbar vor der EM 2020 wäre für sie zudem noch bitterer gewesen. Jetzt können sich die drei Profis ihre noch verbliebene Kraft für die Bayern aufsparen. So ist der prompte Zwangsabschied vom DFB langfristig vielleicht das Beste für sie gewesen. Für den FC Bayern ist er das in jedem Fall.