Nationalspieler Matthias Ginter hat beim 4:1-Sieg von Borussia Mönchengladbach gegen Hannover 96 am Sonntag eine Fraktur der Augenhöhle und des Kiefers erlitten. Das teilte die Borussia am Montag mit. Bereits am Dienstag soll Ginter operiert werden.

Der 24-Jährige war nach 36 Minuten mit Hannovers Noah Joel Sarenren Bazee zusammengestoßen und musste mit einer Trage vom Platz getragen sowie notärztlich versorgt werden. Anschließend wurde er ins Krankenhaus gebracht. Auch der Hannoveraner wurde mit einer Platzwunde und einer Gehirnerschütterung ausgewechselt - allerdings erst in der dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte.

Wie lange Ginter ausfallen wird, ließ Gladbach offen. Wahrscheinlich erscheint ein Comeback allerdings erst zur Rückrunde. Der Abwehrchef hatte bis zu seiner Auswechslung gegen Hannover in dieser Saison keine Minute verpasst und war maßgeblich am Aufschwung der Borussia beteiligt. Mönchengladbach ist nach zwölf Spieltagen Zweiter mit vier Punkten Rückstand auf Borussia Dortmund.