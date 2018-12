Tottenham gehört seit zehn Jahren zu den Topteams der Premier League, war seitdem nie schlechter als Platz sechs. Ähnlich verlässlich waren die Enttäuschungen im Europapokal, vor allem in engen Partien stießen die Spurs regelmäßig an ihre Grenzen. Nun hat das Team von Trainer Mauricio Pochettino nach einem 1:1 beim FC Barcelona das Achtelfinale der Champions League erreicht. "Es ist so wichtig für den Klub, das wir das geschafft haben", sagte Pochettino nach dem Spiel.

Im vergangenen Jahr stand Tottenham nach einer starken Gruppenphase zwar auch im Achtelfinale, scheiterte dort jedoch an Juventus. Im Jahr davor verspielten die Spurs in Monaco die Qualifikation für das Achtelfinale. 2016 und 2015 war in der Europa League Schluss, sobald man auf einen widerständigen Gegner traf. 2018 nun endlich eine enge Entscheidung, die Tottenham für sich entscheiden konnte.

"Ich war ruhig, weil ich immer an meine Mannschaft geglaubt habe", sagte Pochettino. Dabei hatte sein Team in dieser Champions-League-Spielzeit auswärts bislang zweimal geschwächelt. In Mailand gab man kurz vor dem Ende noch ein 1:0 aus der Hand und verlor, in Eindhoven fing sich das Team ebenfalls in der Schlussphase noch den Ausgleich. Vielleicht lag die Ruhe des Argentiniers auch daran, dass Barcelona für ihn mehr Heim- als Auswärtsstätte ist. Hier hatte Pochettino auf seiner ersten Auslandsstation beim Ortsrivalen Espanyol gespielt und dort auch seine Trainerkarriere begonnen, seine beiden Söhne wurden in Barcelona geboren, sogar ein Haus besitzt er noch in der Stadt, in die er so oft es sein Terminkalender zulässt, zurückkehrt.

Schwacher Start, später Ausgleich

Trotz aller biographischen Nähe begann die Partie wieder einmal so, wie es bisher Spurs-Art in großen Spielen war. Ein schwacher Freistoß von Christian Eriksen am gegnerischen Strafraum wurde abgewehrt und der Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé ließ beim Konter Startelfneuling Kyle Walker-Peters und Harry Winks alt aussehen und überwand Torhüter Hugo Lloris. Der Rückstand nach sieben Minuten lähmte die Beine der Gäste, Barcelonas verstärkte B-Elf (ohne Lionel Messi, Marc-André ter Stegen, Gerard Piqué, Jordi Alba, Luis Suárez und Sergio Busquets) spielte Pochettinos Mannschaft fortan vor sich her.

Doch nach einer halben Stunde befreiten sich die Spurs und kamen durch Heung-Min Son, Eriksen, Harry Kane und Moussa Sissoko zu großen Chancen. Barças Schlussmann Jesper Cillessen zeigte allerdings eine starke Leistung. Bei den Gastgebern kam Messi in die Partie, Philippe Coutinho traf zweimal den Pfosten, das Spiel wogte wie ein Schwergewichtsboxkampf in der zwölften Runde hin und her.

Den entscheidenden Punch zum Weiterkommen setzte dann in der 85. Minute der eingewechselte Lucas Moura, der auf Vorarbeit von Kane zum Ausgleich traf. Dass das punktgleiche Inter gegen PSV mittlerweile das 1:1 erzielt hatte und die Spurs diesen Treffer unbedingt benötigten, war keineswegs allen Spielern klar. "Wir wussten nicht, wie es im anderen Spiel steht, also haben wir einfach immer weiter Druck gemacht", so Kane. Das Tor war der letzte Aufreger einer Partie, die auch nach dem Schlusspfiff ihre Dramatik behielt.

Der Blick nach Mailand

Was dieses Remis nun bedeuten würde, entschied sich in Mailand. Wie Kane wussten die meisten Startelfspieler der Spurs nicht, wie es im Parallelspiel stand. Die Einwechselspieler waren aber informiert und redeten auf ihre Mannschaftskameraden ein und die auf der Bank verbliebenen schauten live übers Smartphone die letzten Szenen aus Mailand. Auch dort blieb es beim 1:1, was bei den mitgereisten 4500 Anhängern zu einem nicht enden wollenden Freudenausbruch führte. "Als ich die Fans hörte, wusste ich, dass wir es geschafft haben", sagte Lloris.

Pochettino selbst wusste, wie sich ein Triumph im Camp Nou anfühlt: 2009 gewann er hier sein erstes Derby als Trainer des Tabellenletzten Espanyol gegen den damals von Pep Guardiola trainierten Spitzenreiter, ansonsten gab es für ihn hier nur Niederlagen - neun Stück insgesamt. Weil auch diese Serie endete, sind die Spurs trotz nur eines Punktes nach drei Gruppenpartien bei der Auslosung zum Champions-League-Achtelfinale am Montag dabei.

Dort könnte Pochettino als Zweiter auf ein Team treffen, bei dem er in den vergangenen Jahren immer wieder als Trainer gehandelt wurde: Real Madrid. Früher oder später müsse Pochettino zu einem Verein, wo Pokale gewonnen werden, so die Meinung der Experten. Denn als echter Titelkandidat gelten die Spurs weder in England noch international - das ändert sich auch nicht durch das wichtige Remis in Pochettinos zweiter Heimat.

FC Barcelona - Tottenham Hotspur 1:1 (1:1)

1:0 Dembélé (7.)

1:1 Lucas Moura (85.)

Barcelona: Cillesen - Nelson Semedo, Lenglet, Vermaelen, Miranda - Alena - Rakitic (45. Busquets), Arthur - Dembelé (76. Denis Suarez), Munir (63. Messi), Coutinho

Tottenham: Lloris - Walker-Peters (61. Lamela), Alderweireld, Vertonghen, D. Rose - Sissoko, Winks (83. Llorente) - Eriksen, Alli, Son (71. Lucas Moura) - H. Kane

Schiedsrichter: Milorad Mazic

Gelbe Karten: Semedo / Walker-Peters

Zuschauer: 69.961