Werders Matchwinner Kruse Gelungener Neustart

Der Profi-Fußball steckt voller Unwägbarkeiten, planbar ist fast nichts. Deshalb ist es umso beachtlicher, wenn ein Plan aufgeht. In vollem Umfang. Für alle Seiten.

Als Max Kruse im vergangenen Sommer zu Werder Bremen zurückkehrte, zu dem Klub, für den er 2007 sein erstes Bundesliga-Spiel gemacht hatte, war sein Auftrag eindeutig definiert: "Ich möchte dabei helfen, dass Werder zu alter Stärke zurückfindet", sagte Kruse. Und umgekehrt wollte auch er selbst zu alter Stärke zurückkehren, nachdem seine Karriere arg ins Stocken geraten war. Beim VfL Wolfsburg enttäuschte er, machte vor allem mit seinem Privatleben Schlagzeilen und flog aus der Nationalmannschaft.

Der Plan war also klar: Werder und Kruse, diese beiden Gefallenen, wollten sich aneinander aufrichten. Und nach dem 2:1-Erfolg im 106. Nordderby gegen den Hamburger SV sieht es mehr denn je danach aus, dass dieser Plan funktioniert. Kruse war der entscheidende Mann für die Bremer, wieder einmal. Er glich die Hamburger Führung durch Michael Gregoritsch aus der sechsten Minute kurz vor der Pause aus und bereitete das Siegtor durch Florian Kainz eine Viertelstunde vor Schluss vor.

Neun Spiele nacheinander hat Werder jetzt nicht verloren, die Fans haben deshalb schon mit dem Abstiegskampf abgeschlossen und nehmen höhere Ziele in den Blick. Nach dem Sieg gegen den HSV sangen sie vom Europapokal, die Spieler tanzten dazu.

Gisdol über Kruse: "Er war der herausragende Spieler"

Und beide Trainer wussten, wer der entscheidende Faktor in dieser Partie gewesen war. Kruse nämlich. Nicht nur, weil er ein Tor geschossen und eines vorbereitet hatte. "Er war der herausragende Spieler", sagte Hamburgs Coach Markus Gisdol, erwähnte ausdrücklich Kruses Bedeutung für das Umschaltspiel der Bremer und zeigte sich erleichtert darüber, dass die kommenden Gegner keinen Kruse im Kader haben. Werder-Trainer Alexander Nouri war "froh, dass Max in so einer Verfassung ist. Er ist ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann, absolut."

Und er macht das in diesen Wochen zuverlässig. Beim 5:2 in Freiburg und beim 3:0 gegen Schalke steuerte Kruse jeweils ein Tor und eine Vorlage bei, beim 2:2 in Frankfurt gelang ihm ein Assist. Im Derby gegen den HSV trug er sich wieder doppelt in die Scorerliste ein.

Sein Abstieg auf der Karriereleiter vom (damaligen) Champions-League-Klub Wolfsburg zum SV Werder, der seit Jahren gegen den Abstieg spielt, war nicht ganz freiwillig. Für Kruse ging es darum, seine Karriere zu retten. Doch wie es aussieht, hat ihm der Neustart gut getan. Und vielleicht spielt er ja auch mit seinem alten, neuen Klub bald international. Werder liegt nur einen Punkt hinter dem siebten Platz, der zur Teilnahme an der Europa League reichen könnte.

Offiziell befinden sich die Bremer allerdings immer noch im Abstiegskampf. Sie haben nicht vergessen, dass es noch Mitte Februar ziemlich finster ausgesehen hatte. "Die Fans dürfen gerne träumen. Aber so lange wir rechnerisch noch nicht sicher sind, sammeln wir weiter Punkte für den Klassenerhalt", sagte Trainer Nouri. Schon am Samstag (15.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) gegen Ingolstadt könnte Werder allerdings die berüchtigte 40-Punkte-Marke durchbrechen und damit die letzten Zweifel am Verbleib in der Bundesliga vertreiben. Und den Frohsinn wollen sie sich ohnehin nicht verbieten, bei aller Zurückhaltung: "Ein bisschen feiern können wir schon. Wann soll man sonst feiern, wenn nicht nach einem Sieg im Derby?", sagte Offensivmann Fin Bartels.

Die Bremer Heiterkeit wurde allerdings getrübt. Vor dem Spiel bewarfen Werder-Fans den Hamburger Mannschaftsbus mit Farbbeuteln, auch Flaschen und Eier flogen. Ob Steine zu den Wurfgeschossen gehörten, konnte der HSV nicht sagen. Verletzt wurde niemand. "Sowas muss man wohl mittlerweile akzeptieren. Aber ich finde das sehr unsensibel nach den Ereignissen der vergangenen Tage", sagte Trainer Gisdol mit Blick auf den Anschlag auf den Teambus von Borussia Dortmund unter der Woche.

Die Attacke der Werder-Fans wirkt umso schräger, weil sie es doch eigentlich besser wissen, wie sie während des Spiels zeigten. Mit einem Plakat kritisierte der Hardcore-Anhang in der Ostkurve die Uefa, die den BVB schon am Tag nach dem Anschlag wieder antreten ließ. "Menschen sind wichtiger als der Profit!", war auf dem Plakat zu lesen.