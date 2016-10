Pressestimmen zur Champions League "Panikattacken für Pep"

Die zweite Niederlage von Josep Guardiola mit Manchester City hatte hohen Symbolwert. Bei seiner Rückkehr nach Barcelona, wo er als Spieler und Trainer große Erfolge gefeiert hatte, ging die neue Mannschaft des Erfolgstrainers 0:4 unter. Neben der Gala von Lionel Messi, der drei Tore erzielte, wurden in den britischen Medien vor allem die Leistung von Keeper Claudio Bravo und die Nicht-Berücksichtigung von Sergio Agüero diskutiert.

Die Boulevardzeitung "The Sun" erschien mit der Schlagzeile "Bravo 4 Zero" auf der Titelseite und nannte den Torhüter auf der Rückseite "Clownio". Keeper Bravo, vor der Saison aus Barcelona nach Manchester gewechselt, hatte den Ball nach einem Patzer außerhalb des Strafraums mit der Hand gespielt und dafür die Rote Karte gesehen. Die Zeitung erinnerte daran, dass Englands Nationalkeeper Joe Hart beim letzten Gastspiel Citys im Stadion Nou Camp eine überragende Leistung gezeigt habe. Hart hatte seinen Stammplatz bei City an Bravo verloren und wurde im August nach Turin verliehen.

Auch Marc-André ter Stegen wurde von der Sun gelobt. Der Deutsche habe gezeigt, warum er, nicht Bravo, eigentlich Guardiolas erste Wahl gewesen sei. Allerdings war Ter Stegen in Barcelona vor wenigen Wochen mit einem ähnlich groben Fehler aufgefallen, als er bei der 3:4-Niederlage in Vigo ein Gegentor verschuldete.

Guardiola verteidigte die riskante Spielweise seines Keepers. Der Guardian zitierte den Trainer: "Fußball ist ein Spiel der Fehler. Er weiß, was er getan hat. Er hat viel Erfahrung und ist einer der besten Torhüter der vergangenen zehn Jahre. Ich habe keine Zweifel an ihm."

Mehr noch als Bravo stand aber Messi im Fokus der Aufmerksamkeit. Drei Tore erzielte er selbst, dazu holte er einen Elfmeter heraus. Da lag es für manche Twitter-Nutzer nahe, die Qualität des Argentiniers mit den Investitionen von City zu kontrastieren.

John Stones = £50m

Kevin De Bruyne = £54m

Raheem Sterling = £50m



Lionel Messi = pic.twitter.com/O9i8rVJdG4 — Not Match of the Day (@NOT_MOTD) 19. Oktober 2016

Der ehemalige englische Nationalstürmer Gary Lineker verarbeitete Messis Leistung mit seinem gewohnten Sarkasmus.

I just wish Messi could be a bit calmer in front of goal. — Gary Lineker (@GaryLineker) 19. Oktober 2016

Neben Bravo geriet derweil auch John Stones ins Visier der englischen Medien. Der Innenverteidiger hatte im Sommer ein Angebot von Barcelona ausgeschlagen und war stattdessen von Everton nach Manchester gewechselt. Die Daily Mail stellte fest, Stones sei vom Klub, den er abgelehnt hatte, "bestraft worden". Er sei zudem gar nicht gut genug für Barcelona.

In Spanien konzentrierte sich die Berichterstattung neben Messi auf Guardiola. Die Sportzeitung "Marca" hob hervor, dass der Trainer bei seinen letzten Besuchen in Spanien immer verloren habe: "Pep Guardiola wird am Ende noch Panikattacken erleiden, wann immer er nach Spanien zurückkehrt".

In "El Mundo" hieß es zu Guardiola und Messi: "Seine Niederlagen in Deutschland und England beweisen, dass er nur mit Messi groß war." Die Zeitung ging sogar noch weiter: "Ohne den besten Spieler in der Geschichte des Fußballs ist Guardiola nur noch ein einfacher Trainer eines ordentlichen Teams, aber sicher kein Genie, wie er selbst glaubt."