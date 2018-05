Der türkische Fußballverband hat Arda Turan weit über das Saisonende der türkischen Süper Lig hinaus gesperrt. Der Offensivspieler wird seinem Klub Medipol Basaksehir 16 Spiele lang fehlen und muss eine Geldstrafe in Höhe von 7600 Euro zahlen. Der 31-Jährige hatte am vergangenen Freitag beim 1:1 gegen Sivasspor in der 94. Minute eine Rote Karte bekommen, nachdem er den Linienrichter geschubst und dem Schiedsrichter die Faust gezeigt hatte.

Basaksehir liegt zwei Spieltage vor Saisonende drei Punkte hinter Tabellenführer Galatasaray Istanbul. Turan ist bis 2020 vom FC Barcelona an den türkischen Verein ausgeliehen. In seiner Heimat hatte er erst kürzlich für Schlagzeilen gesorgt, als Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan bei seiner Hochzeit im März sein Trauzeuge war.