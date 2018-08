DFB-Präsident Reinhard Grindel hat sich in einem Interview mit der "Bild am Sonntag" selbstkritisch über sein Verhalten im Umgang mit Ex-Nationalspieler Mesut Özil geäußert. "Ich hätte mich angesichts der rassistischen Angriffe an der einen oder anderen Stelle deutlicher positionieren und vor Mesut Özil stellen müssen", sagte Grindel. "Da hätte ich klare Worte finden sollen."

Rassistische Beleigungen, die Özil im Juli als Grund für seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft angegeben hatte, bezeichnete Grindel als "völlig inakzeptabel". "Dass er sich da vom DFB im Stich gelassen fühlte, tut mir leid", sagte der 56-Jährige.

Grindel betonte aber auch, dass er sich "zu keinem Zeitpunkt" abfällig über Özils sportliche Leistung geäußert oder dem Mittelfeldspieler die Schuld am historischen Vorrundenaus bei der WM in Russland gegeben habe. "Für mich war immer klar, dass wir zusammen gewinnen und zusammen verlieren. Einen einzelnen Spieler für das Ausscheiden verantwortlich zu machen, wäre ja absurd", sagte Grindel.

Kein Rücktritt Grindels und noch kein Treffen zwischen Löw und Özil

Özil hatte Grindel in der öffentlichen Begründung seines Rücktritts schwere Vorwürfe gemacht. Unter anderem schrieb Özil, er habe sich herabgewürdigt und bevormundet gefühlt. Obwohl ihn die Aussagen getroffen haben, wie er schon in einer ersten Reaktion auf Özils Statements Ende Juli eingeräumt hatte, habe der DFB-Präsident nie darüber nachgedacht, selbst Konsequenzen zu ziehen und seinen Posten zur Verfügung zu stellen. "Ich habe sehr großen Rückhalt bei den Landesverbänden und in der Bundesliga", sagte Grindel und stellte klar, dass er mindestens bis zur nächsten Wahl im Amt bleiben wolle.

Zu einer möglichen Rückkehr Özils in die Nationalmannschaft sagte Grindel, dass darüber "unser Präsidium und der Bundestrainer gemeinsam beraten" müssten. Es habe aber "bislang ja nicht einmal ein Gespräch zwischen Jogi Löw und Mesut Özil gegeben", sagte er. "Ich weiß, dass das dem Bundestrainer sehr wichtig wäre." In den vergangenen Wochen hatten sich verschiedene Nationalspieler zu Özils Rücktritt geäußert. Zuletzt hatte Toni Kroos gesagt, dass sein ehemaliger Mitspieler "Quatsch" verbreitet habe, weil es in der Nationalmannschaft keinen Rassismus gebe.

Neben dem Fall Özil räumte Grindel im Interview weitere Fehler des DFB ein. So habe er erkannt, dass der aus Marketinggründen entwickelte Claim "Die Mannschaft" von der Basis "als sehr künstlich" empfunden werde und deshalb "auf den Prüfstand" gestellt werden müsse. Zudem solle es in Zukunft mehr öffentliche Trainingseinheiten und niedrigere Ticketpreise geben, um wieder näher an die Fans heranzurücken.