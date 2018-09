Bei einem kürzlichen Besuch des Bundestrainers Joachim Löw in London ist eine persönliche Aussprache mit Ex-Nationalspieler Mesut Özil nicht zustande gekommen. Löw und DFB-Direktor Oliver Bierhoff, die wegen des Fifa-Trainerkongresses und der Weltfußballerwahl in Englands Hauptstadt waren, suchten am Montag beim Training des FC Arsenal vergeblich den Kontakt. "Wir hätten uns gerne mit Mesut unterhalten. Aber wir müssen akzeptieren, dass er momentan das Gespräch mit uns nicht haben will", sagte Bierhoff der "Bild".

Demnach soll Arsenal der DFB-Delegation sogar den Zutritt zum Trainingsplatz verboten haben, obwohl Bierhoff das Kommen im Vorfeld angekündigt habe, berichtet "Bild". Stattdessen hätten Löw und Bierhoff im Besucherzentrum unter anderen die deutschen Arsenal-Profis Bernd Leno und Shkodran Mustafi sowie den früheren Nationalspieler Per Mertesacker, der die Fußballakademie der Gunners leitet, getroffen. Zu den Gründen für Özils Abwesenheit wollte sich Berater Erkut Sögüt nicht äußern.

Löw hatte sich von der Art und Weise von Özils Rücktritt "enttäuscht" gezeigt und eigenen Angaben zufolge mehrfach vergeblich versucht, den Weltmeister-Spielmacher telefonisch zu erreichen. "Normalerweise war es in der Vergangenheit immer so: Wenn Spieler zurücktreten, wenn sie Probleme haben, dann gab es immer sehr gute Gespräche. Mesut hat sich für einen anderen Weg entschieden", hatte Löw Ende August gesagt.

Kurz vor der Vergabe der EM 2024 am morgigen Donnerstag steht Özil besonders im Fokus, ist doch die Türkei Deutschlands einziger Mitbewerber um das Turnier.