Deutscher Nationalspieler Özil: Die unentbehrliche Leichtigkeit des Seins

Offensive Mittelfeldspieler, wie Mesut Özil einer ist, haben meistens nur den Bruchteil einer Sekunde, um eine Entscheidung zu treffen. Passen? Dribbeln? Schießen? So wird das auch am Sonntag in Oslo sein, wenn Deutschland in die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2018 startet (20.45 Uhr, Highliveticker SPIEGEL ONLINE).

Vor dem bislang letzten Länderspiel gegen Norwegen hatte Mesut Özil Tage, ja Wochen Zeit gehabt, um eine wichtige Entscheidung zu treffen. Und die hieß: Türkei oder Deutschland? In der Türkei liegen seine Wurzeln. Doch die Familie lebte schon in der dritten Generation in Deutschland. Daher, so Özil, sei ihm die Entscheidung leicht gefallen.

Das letzte Länderspiel gegen Norwegen, im Februar 2009, es war ein fürchterlich langweiliges Länderspiel - und ging in Düsseldorf auch noch 0:1 verloren! Für Özil war es das erste von inzwischen 80 Länderspielen, im aktuellen Aufgebot hat niemand mehr. Dabei ist er erst 27 Jahre alt. Schon vier große Turniere hat Özil gespielt, in allen 25 WM- und EM-Partien stand er beim Anpfiff auf dem Platz.

Der Fluch des außergewöhnlichen Talents

Und doch: Vor vielen dieser Spiele stand die Frage im Raum, ob es nicht besser wäre, ihm eine Pause zu gönnen. Mesut Özil ist von den etablierten DFB-Kräften der am meisten in Frage gestellte Spieler. Er weiß das, und es ist ihm inzwischen recht egal. Wichtig sei ihm nur, was Bundestrainer Joachim Löw über ihn denke und sage, sagt Özil dazu.

Es ist der Fluch des außergewöhnlichen Talents, mit dem Özil gesegnet ist, dass immer außergewöhnliche Aktionen von ihm erwartet werden. Der Junge aus Gelsenkirchen, der über Schalke und Werder Bremen den Weg in die ganz große Fußballwelt zu Real Madrid und dem FC Arsenal fand, soll gefälligst große Spiele und ganze Turniere prägen, so wie es Zinédine Zidane, Diego Maradona und Pelé taten.

All diese Spieler trugen die Zehn auf dem Rücken ihrer Trikots. So wie Özil nach dem Karriereende von Lukas Podolski nun auch. "Diese Nummer erinnert mich immer wieder auch an die Anfänge, wie ich als Jugendlicher im Verein diese Nummer getragen habe. Oder wenn wir Trikots gekauft haben von großen Vereinen, dann nie eines mit der Nummer Elf oder Neun, sondern immer die Zehn", sagte Özil jüngst der "Funke Mediengruppe".

"Manche mögen meine Art des Spiels, andere nicht"

Deutschland hat derzeit ein Problem in der Offensive, das sagen sogar die Nationalspieler selbst. Mario Gomez, der bei der Europameisterschaft gut spielte und traf, ist verletzt. Thomas Müller, der bei der EM schwach spielte und nicht traf, wartet auf den Anstieg seiner Form. Mario Götze, der ebenfalls für die Position des zentralen Stürmers in Frage kommt, arbeitet körperliche Defizite auf.

So wird es in Norwegen wieder einmal auf Mesut Özil ankommen, der mit den hohen Erwartungen seit Jahren umgehen muss. Dem "Kölner Express" sagte er: "Manche mögen meine Art des Spiels, andere nicht. Alle erwarten aber von mir das Besondere. Das war schon immer so. Aber sobald ich kein Tor vorbereitet oder eines selbst geschossen habe, sind viele Menschen enttäuscht."

Es ist die Leichtigkeit seines Spiels, die ihn bisweilen lässig aussehen lässt, oder auch lustlos. Oft hängen die Schultern, manchmal wird der Kopf leicht weggedreht. Özil hatte sich schon einmal vorgenommen, diese Körpersprache zu ändern. Es blieb aber bei einer verbalen Offensive. Özil bleibt eben Özil.

Dabei sollte der Fokus nicht auf Özils Körpersprache, sondern auf seiner Leistung liegen: In der vergangenen Saison gab er beim FC Arsenal in der Premier League 19 Vorlagen zu Toren und traf sechs Mal selbst. Jede Grimasse, jeder Jubel, jeder Spruch von Jürgen Klopp beim mittelmäßigen FC Liverpool fand in Deutschland jedoch mehr Beachtung.

Özil nimmt das gelassen hin. Sollen die anderen reden, sollen die anderen kritisieren. Die neue deutsche Nummer zehn sagt: "Ich versuche einfach, erfolgreich Fußball zu spielen und mein Leben zu genießen. Denn das, was ich tue, das liebe ich von ganzem Herzen."