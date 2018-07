Debatte über Rassismus im Fußball Steilvorlage für den Stammtisch

Vor wichtigen Fußballspielen wird auf den Großbildleinwänden der Stadien häufig ein Spot eingeblendet, in dem Fußballstars in ihren jeweiligen Landessprachen den Satz sprechen: "Nein zum Rassismus." Manuel Neuer, Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi - auch Mesut Özil ist dabei, er blickt allerdings nur stumm in die Kamera.

Die Botschaft: Rassismus hat im Fußball keine Chance.

Und jetzt erhebt einer aus diesem Spot plötzlich genau diesen Vorwurf des Rassismus. Mesut Özil begründet seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft sogar explizit damit. Es wäre also ein angemessener Zeitpunkt für die Branche, darüber zu sprechen, ob "No to Racism" nur ein folgenloses Werbefilmchen ist oder ob der Fußball tatsächlich ein Problem hat.

Allerdings sind seit Sonntag, seitdem Özil seine Erklärung veröffentlichte, lediglich Abwehrreflexe zu erkennen. Es gibt keine prominente Stimme aus dem Fußball, die dazu aufruft, Özils Vorwürfe zumindest ernsthaft zu prüfen. Oder wenigstens darüber nachzudenken, wie er darauf kommt.

Özil macht es den Kritikern leicht

Einige Aussagen des 29-Jährigen sind, vorsichtig gesprochen, plakativ formuliert. Die Gekränktheit schimmert an vielen Stellen durch. Dass er zudem keine eigenen Fehler eingesteht, macht es seinen Kritikern und denen, die er angreift, relativ leicht, auch die schwerwiegenden Rassismusvorwürfe entsprechend abzutun.

Der DFB, dessen Präsident Reinhard Grindel von Özil persönlich scharf angegangen wird, hat am Montag mit dem Hinweis gekontert, der DFB habe "in den vergangenen 15 Jahren eine vielschichtige Integrationsarbeit etabliert, die bis in die Amateurvereine wirkt". Er stehe "für Vielfalt, von den Vertretern an der Spitze bis zu den unzähligen, tagtäglich engagierten Menschen an der Basis".

Die DFL, die Vertretung der Profivereine, war noch deutlicher. Man kann auch sagen, kühler: Was Özil schreibe, sei "in keiner Weise hinnehmbar". Er schieße "über jedes nachvollziehbare Maß hinaus". Der Rassismus-Vorwurf sei "eine Unterstellung", so DFL-Boss Reinhard Rauball. Für die Würdigung von Özils Verdiensten in zehn Jahren im DFB-Team war nur noch ein dürrer unpersönlicher Satz übrig.

Der Gossenton liegt nah

Bayern-Präsident Uli Hoeneß, immer noch eine wichtige Person im deutschen Fußball, hielt sich nicht mit dem Rassismusvorwurf auf. Er glaubte, Özils sportliche Leistungen abwerten zu dürfen mit dem Satz, der 92-fache Nationalspieler habe "seit Jahren nur Dreck gespielt". Dass Hoeneß vulgär wird, ist zwar nicht neu. Aber es ist schon auffällig, dass in Zusammenhang mit Özil der Gossenton bei einigen sogenannten Experten nah liegt, den sie sich bei anderen Fußballern tunlichst verkneifen würden.

Das geht in die Richtung, in der sich der frühere Nationalspieler Mario Basler schon während der WM über Özil äußerte, in dem er dem Mittelfeldspieler die "Körpersprache eines toten Frosches" attestierte. Hoeneß und Basler würden mit Empörung zurückweisen, dass dies etwas mit Rassismus zu tun habe. Aber dem Stammtisch liefern sie mit einer solch rüden Wortwahl die perfekte Vorlage. Und damit bedienen sie viele Fußballfans in Deutschland.

Die DFL hat am Montag erklärt: "Der deutsche Fußball hat mit unzähligen Aktionen bewiesen, dass er sich für Integration, ein faires Miteinander und ein weltoffenes Land engagiert." Genau diesen Eindruck hat man in den Vorwochen im Fall Özil nicht mehr gehabt, als sich die berechtigte Kritik am Erdogan-Foto mit Ressentiment vermischte und alle Funktionsträger vom Bundestrainer bis zum DFB-Kapitän abgetaucht waren. Özil sagt, er sei nach dem Südkorea-Spiel bei der WM von DFB-Fans übel beleidigt worden, unter anderem sei er "Türkenschwein" genannt worden. Aus dem deutschen Fußball war darüber keine große Empörung zu hören.

Man bräuchte Rauball oder Hoeneß nur einen Bruchteil der Leserzuschriften vorlesen, die SPIEGEL ONLINE in dieser Angelegenheit seit Mitte Mai von - sich als Fußballfans bezeichnenden - Mailschreibern erhalten hat, um ihnen klar zu machen: Es gibt im Fußball in Deutschland Rassismus. Und nicht zu knapp.

Aber solange dieses Thema nicht ernsthaft aufgearbeitet wird, solange man auf dem Standpunkt verharrt, Özil habe sich mit seiner Erklärung lediglich selbst geschadet, kann die Branche weitermachen wie bisher. Ab und zu wird sich ein Fußballer aus Einwandererfamilien beschweren, dass er von den Rängen rassistisch beleidigt worden sei. Es wird für den betroffenen Verein eine entsprechende Geldstrafe geben, und von den Großbildleinwänden verkünden Cristiano Ronaldo und Co. weiterhin: "Nein zu Rassismus."