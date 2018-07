Ex-Nationalspieler Mesut Özil hat in seinem ersten Testspiel-Einsatz nach dem Rücktritt aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft als Torschütze zum Kantersieg gegen Paris Saint-Germain beigetragen. Beim 5:1 (1:0)-Sieg des FC Arsenal im Rahmen des International Champions Cups in Singapur erzielte Özil in der 13. Minute die 1:0-Führung.

Özil lief in ungewohnter Rolle als Kapitän des Londoner Klubs auf. Er verwertete bei seinem Führungstreffer eine Vorarbeit des früheren BVB-Angreifers Pierre-Emerick Aubameyang. In der 64. Minute wurde Özil ausgewechselt, Alexandre Lacazette mit einem Doppelpack (67./71.), Rob Holding (88.) und Eddie Nketiah (90.+4) erzielten die weiteren Tore für Arsenal. Im ersten Duell der Testspielserie von Arsenal gegen Atlético Madrid war Özil nicht zum Einsatz gekommen.

Arsenal-Trainer Unai Emery vertraute im ersten Abschnitt im Tor auf Sommerzugang Bernd Leno, der von einem harmlosen Pariser Team jedoch kaum geprüft wurde und nach der Pause in der Kabine blieb. Für Paris war Christopher Nkunku (60./Foulelfmeter) zum zwischenzeitlichen 1:1 erfolgreich. PSG-Trainer Thomas Tuchel bot ein B-Team auf, in dem etliche WM-Fahrer noch fehlten oder geschont wurden.