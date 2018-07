Im Herbst des Jahres 2012 bin ich durch Indonesien gereist. Startpunkt war damals Medan, die drittgrößte Stadt des Landes, gelegen im muslimisch geprägten Norden der Insel Sumatra. Viel Urwald, noch mehr Motorräder, jeden Tag Reis und Fisch. Eine andere Welt. "Where are you from?" - ein Klassiker in fernen Ländern. "Aaaah, Germany!" Die Antwort "Deutschland" war bei den Einheimischen wiederum vor allem mit einem Namen verknüpft: "Mesut Özil".

Ausnahmslos jeder Indonesier schien den Namen des deutschen Fußballers zu kennen, der damals bei Real Madrid spielte. Auf Platz zwei der Reaktionen zu Deutschland folgte übrigens "Klaus Meine", der Sänger der Scorpions, die aus irgendeinem Grund auch in jener Zeit noch Stars auf Sumatra waren. Platz drei teilten sich dann "Helmut Kohl" und "Adolf Hitler", aber das sind andere Geschichten. Auf dieser Reise habe ich wahrscheinlich zum ersten Mal richtig begriffen, wie groß die Marke Özil weltweit ist.

Als Özil am Sonntag die viel diskutierte dreiteilige Erklärung über seine Social-Media-Kanäle verbreitete, tat er das nicht etwa in der Sprache des Landes, aus dessen Fußballauswahl er gerade zurückgetreten war, sondern auf Englisch. Das mag verwundern, zumal es um einen Konflikt geht, in dem es zum Teil gerade darum geht, dass Özil das Deutschsein abgesprochen wird.

Ein Großteil von Özils Fans sitzt aber eben überhaupt nicht in Deutschland, nur ein winziger Teil seiner Social-Media-Follower dürfte überhaupt Deutsch können. Etwa 31 Millionen folgen ihm auf Facebook, 16 Millionen auf Instagram, 23 Millionen auf Twitter, das sind insgesamt 70 Millionen Accounts. Ein Blick auf die zehn reichweitenstärksten Fußballer - die drei großen Netzwerke aufaddiert - lässt ahnen, wie viele Millionen Özil mit jedem Posting erreicht.

Cristiano Ronaldo, Neymar, Lionel Messi - dieses Trio spielt in einer eigenen Liga. Auf Position fünf der Welt rangiert aber bereits Özil, erst auf Platz elf ist der zweite deutsche Spieler zu finden: Toni Kroos, der etwa halb so viele Follower in den drei großen Netzwerken hat. Es folgt Mario Götze auf Rang 20, der WM-Finaltorschütze von 2014 erreicht etwa ein Drittel der Kontakte Özils.

Nun mag es aus Vermarktungslogik heraus vernünftig sein, die Sprache zu wählen, die die meisten Empfänger sprechen oder zumindest verstehen. Dem Profi und seinem Beraterteam dürfte dennoch klar gewesen sein, dass diese Form der Veröffentlichung auch für Befremden sorgen würde. Özil betont gern, dass er auf den Bolzplätzen Gelsenkirchens das Fußballspielen gelernt habe. Das geschliffene Englisch seines dreiteiligen Statements könnte kaum weiter entfernt sein von dieser Fußballwelt.

Globale Zielgruppe vs. nationale Befindlichkeiten

Zudem birgt der Ausflug ins Englische immer auch die Gefahr von Übersetzungs- oder Verständnisfehlern, zumal Nachfragen nicht möglich waren. Eine Gefahr, die sich im Fall seines ersten Statements auch prompt realisierte: Die ersten Meldungen der Nachrichtenagenturen fassten zusammen, Özil würde das Foto mit Recep Tayyip Erdogan "wieder machen", obwohl er in dem Statement lediglich schrieb, er hätte unabhängig von den Wahlen in der Türkei das Bild "trotzdem gemacht". Auch SPIEGEL ONLINE veröffentlichte zunächst diese inhaltlich falsche Übersetzung und korrigierte sie wenig später.

Der Rückzug Dieses Bild werden Fußballfans in Zukunft nicht mehr sehen: Mesut Özil hat seine Karriere im DFB-Team beendet. Das teilte der langjährige Spielmacher der deutschen Nationalmannschaft am Sonntag mit. Der Arsenal-Profi und Weltmeister von 2014 hatte sich zuvor zu seinen Fotos mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geäußert und dabei Sponsoren und Medien scharf kritisiert. Seinen Rücktritt begründete der 29-Jährige mit Rassismus ihm gegenüber. Özils auf Twitter platzierte Kritik richtet sich vor allem an DFB-Präsident Reinhard Grindel. Der habe sich vor der Weltmeisterschaft nicht für seine Ansichten interessiert - anders als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, den Özil ebenfalls vor der WM getroffen hatte. Die Vorwürfe an Grindel sind gravierend: Der Funktionär habe nur seine eigene Agenda verfolgt und aus persönlicher Eitelkeit gehandelt. Özil bestritt 92 Länderspiele für das A-Team, er wurde als Stammspieler Weltmeister im Jahr 2014 - und trotzdem sah er sich bei Fans und Medien Zeit seiner Karriere häufig Kritik ausgesetzt, die besonders auf seine Körpersprache und Spielweise auf dem Platz abzielte. Ein Rückblick auf Özils bisherige Laufbahn. Beginn in Königsblau: Als 16-Jähriger wechselte Özil von Rot-Weiss Essen zu seinem ersten Profiverein, dem FC Schalke 04. Nach Unstimmigkeiten wegen einer missglückten Vertragsverlängerung ging Özil 2008 zu Werder Bremen. An der Seite von Spielmacher Diego wurde Özil Stammspieler an der Weser. In 71 Ligaspielen für Werder gelangen ihm 13 Treffer und 32 Vorlagen. Eines seiner wichtigsten Tore für Werder erzielte Özil im DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen 2009 zum 1:0-Sieg. Es war Bremens bis heute letzter Titel. Im DFB-Dress feierte Özil im Sommer 2009 den Gewinn der U-21-Europameisterschaft mit seinen heutigen Teamkollegen aus der A-Nationalmannschaft: Sami Khedira, Manuel Neuer und Jérôme Boateng. Sein damaliger Trainer im U-21-Team, Horst Hrubesch (l.), nannte Özil ein Jahrhunderttalent und sagte: "Unser Messi ist Özil!" Auch in der deutschen A-Nationalmannschaft reifte Özil schnell zum Führungsspieler. Bei der WM 2010 in Südafrika hatte der Mittelfeldspieler entscheidenden Anteil am dritten Platz der DFB-Auswahl. Nach der WM wechselte Özil für geschätzte 18 Millionen Euro von Werder Bremen zu Real Madrid. Vorstellung: Einen Tag nach dem Wechsel präsentierte Real den deutschen Nationalspieler. Dass die "Königlichen" wohl selbst überrascht waren von der Verpflichtung, zeigt das Trikot, das Sportdirektor Jorge Valdano in den Händen hielt - es fehlte die Rückennummer. In Madrid entwickelte sich Özil schnell zu einem wichtigen Bestandteil des Teams. Insgesamt absolvierte er für Real 159 Pflichtspiele, schoss dabei 27 Tore und bereitete 81 Treffer vor. Nach der Rekord-Verpflichtung von Gareth Bale (100 Millionen Euro) war in Madrids Star-Ensemble kein Platz mehr für Özil. Kurz vor Ende der Transferperiode wechselte er 2013 für rund 50 Millionen Euro zum FC Arsenal. Bei der WM in Brasilien erfüllte sich Özil einen Traum: Mit dem DFB besiegte er im WM-Finale im legendären Maracanã Argentinien und krönte sich zum Weltmeister. Beleg für seinen Stellenwert in der Mannschaft von Joachim Löw: Özil hatte auf dem Weg zu diesem Erfolg in der Nationalmannschaft bei allen WM- und EM-Spielen in der Startaufstellung gestanden. Beim FC Arsenal geht Özil mittlerweile in seine sechste Saison. Dreimal hat er mit den Gunners den englischen Pokal gewonnen. In der abgelaufenen Saison lief es in der Premier League aber nicht so gut für ihn und seinen Klub. Auch persönlich war das Jahr 2018 für Özil das schwerste seiner Karriere. Nach seinem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan wurde der Nationalspieler in der deutschen Öffentlichkeit kritisiert und auch offen angefeindet. Bei der Weltmeisterschaft 2018 genoss er dennoch das Vertrauen seines Trainers Joachim Löw. Allerdings verzichtete dieser im zweiten Gruppenspiel gegen Schweden erstmals bei einem großen Turnier auf seinen Spielgestalter. Das DFB-Team enttäuschte in Russland: Die Kritik an Özil richtete sich im Nachhinein jedoch vielfach gegen seine Person und bezog sich auf die Vorfälle im Vorfeld der WM. Einen knappen Monat nach dem Ausscheiden erklärte Özil seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft und übte scharfe Kritik an dem Verband und seinen Verantwortlichen.

Den Vorwurf der Abgehobenheit, dazu die Gefahr von Missverständnissen - beides nimmt das Özil-Team in seiner Abwägung offensichtlich in Kauf. Die globale Zielgruppe scheint letztlich wichtiger zu sein als nationale Befindlichkeiten. Das ist ein bemerkenswertes Detail und könnte ein Beleg dafür sein, wie sehr sich Özil von Deutschland entfernt hat.

Offen bleibt jedoch die Frage, warum Özil seine Statements nicht einfach parallel in mehreren Sprachen veröffentlicht hat. Englisch, Deutsch, Türkisch, vielleicht noch Spanisch oder Chinesisch. Ein Zeitproblem dürfte es kaum gegeben haben.