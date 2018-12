Video aus Londoner Klub Spieler des FC Arsenal sollen mit Lachgas gefeiert haben

Ein Video, das die britische Boulevardzeitung "The Sun" veröffentlicht hat, zeigt offenbar einige Spieler des FC Arsenal, die während einer Party in einem Londoner Nachtklub Lachgas aus Luftballons eingeatmet haben sollen. Neben dem ehemaligen Nationalspieler Mesut Özil sind in dem Video unter anderem Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette und Mattéo Guendouzi zu sehen.

Auch der Ex-Schalker Sead Kolasinac soll dabei gewesen sein, ebenso wie Henrich Mchitarjan und Shkodran Mustafi, beide konsumierten in der Sequenz kein Lachgas. Das Video soll im August vor Saisonbeginn der Premier League in einem Londoner Klub entstanden sein.

"Wir werden mit den Spielern darüber sprechen und werden sie an ihre Verantwortung als Vertreter des Klubs erinnern", hieß es in einer Stellungnahme des FC Arsenal.

Lachgas wird vor allem in der Medizin als Narkosemittel verwendet. Die Einnahme ist in England nicht verboten, illegal ist der Import für den persönlichen Gebrauch sowie der Verkauf an Minderjährige.