Pressestimmen zum Özil-Rückritt "Mit dieser Generalabrechnung macht er sich selbst zum Buhmann"

Deutsche Pressestimmen zum Rücktritt Mesut Özils aus der Nationalmannschaft:



"Sein Rundumschlag vom Sonntag wird vielen noch lange in den Ohren klingen. Er wird den DFB und seinen Präsidenten Grindel, den Özil offen zum Rücktritt auffordert, noch tiefer in die Krise stürzen. Das Versagen des Verbandes rund um die Causa Özil/Erdogan, verbunden mit dem Versagen in der Aufarbeitung des sportlichen Desasters während der WM könnte selbst einen über alle Maßen selbstgefälligen Verband wie den DFB zu Reaktionen zwingen, die mehr sind als Retusche. In vielem, nicht in allem, ist Özil am Sonntag über das Ziel hinausgeschossen. Grindel offen rassistische Tendenzen zu unterstellen, geht zu weit, auch Özils pauschale Attacken gegen Medien, die in die gleiche Richtung zielen sind ebenso abstrus wie unverschämt."



Frankfurter Allgemeine Zeitung"

"Es ist das eingetreten, was zu befürchten war und sich abgezeichnet hatte: Der Fall Mesut Özil endet mit Verlierern auf beiden Seiten. Mit dem Rücktritt des Spielgestalters verliert die deutsche Fußball-Nationalmannschaft einen in Topform genialen Spieler, einen Ausnahmekönner, einen Weltstar, der technisch einer der besten in der Geschichte des deutschen Fußballs ist. Und Özil selbst verliert Wertschätzung. Ton und Inhalt seiner Rücktrittserklärung wirken zum Teil längst nicht reflektiert und selbstkritisch genug.

Es ist sehr schade, dass das Kapitel Nationalspieler Özil so zugeschlagen wird. Es ist ein Rücktritt und Rundumschlag mit enormer Tragweite, der die Krise des deutschen Fußballs verschärfen dürfte."

" Welt"

"Dass Özil nach dem Foto mit Ilkay Gündogan und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, das Mitte Mai entstanden ist, so lange geschwiegen hat, war fatal. Der 29-Jährige hat gestern in größeren Stellungnahmen sehr ausführlich Position bezogen. Eine Meinung hatte und hat er also. Warum hat der Spieler von Arsenal London sich nicht gleich gewehrt, sondern bis weit nach der WM gemauert? Schweigen ist nicht immer Gold. Nun hat Mesut Özil mit einem Rundumschlag reagiert, in dem er alles und jeden angegriffen hat. 'Rassismus und fehlenden Respekt' nennt er als Gründe für seinen Schritt. Mit dieser Generalabrechnung macht er sich aber selbst zum Buhmann."

"Rheinpfalz"

"Özil bedankt sich nicht für die Unterstützung, die ihm die allermeisten Fans stets entgegenbrachten. Er bedankt sich nicht für die bedingungslose Treue bis zum Schluss von Bundestrainer Löw.

Und besonders wichtig: Mesut Özil bekennt sich nicht zu Werten wie Meinungsfreiheit oder Toleranz. Werte, für die Deutschland und der DFB stehen - aber der türkische Staatschef Erdogan nicht. Kein kritisches Wort zu Despot Erdogan, kein Wort der Selbstkritik. Stattdessen Wut-Attacken gegen DFB-Präsident Grindel, den er als Rassisten brandmarken und offenbar stürzen will.

Wer so über Deutschland denkt, kann nicht für Deutschland spielen. Oder um es mit Özils Worten zu sagen: Genug ist genug."

"Bild-Zeitung"

Özils Erklärung - warum eigentlich auf Englisch? - klingt einnehmend, wenn er auf Respekt und auf die Hochachtung vor dem familiären Erbe verweist, die seine Mutter ihn gelehrt hätten. In Wahrheit spricht daraus eine Art umgekehrter Chauvinismus. Er solle nie vergessen, wo er herkam, habe seine Mutter ihn gemahnt. Was hindert ihn, sich zu erinnern, wo er hingekommen ist? Mindestens so borniert ist Özils Standpunkt, das alles habe nichts mit Politik zu tun, und überhaupt sei er ja bloß Fußballer. Schon im Mai hätte Özil wissen können, dass solche Persönlichkeitsspaltung nicht funktioniert. Im Licht der folgenden Diskussion hätte er es wissen müssen. Sich dem zu verweigern ist ein Armutszeugnis und ein Affront. Mesut Özil als Vorbild - der Fall ist erledigt."

"Kölner Stadtanzeiger"

"Der türkische Staatspräsident Erdogan baut sich sein eigenes Recht zusammen - ohne Rücksicht auf Verluste tritt er das Völkerrecht mit Füßen, lässt kritische Menschen einfach in den Knast wandern, entlässt Tausende von Beamten, denkt laut über die Wiedereinführung der Todesstrafe nach und, und, und. Nein, Herr Özil, so einem Mann muss und sollte man keinen Respekt zollen, egal, ob man selbst türkische Wurzeln hat oder nicht."

"Flensburger Tageblatt"

