Mexikos Fußball-Nationalmannschaft Erschreckend talentfrei

Mit 13 Jahren zum FC Barcelona, mit 16 U17-Weltmeister, mit 18 Debüts in der mexikanischen A-Nationalmannschaft und bei Barça: Wer die Karriere-Anfänge von Giovani dos Santos miterlebte, hatte das Gefühl, er beobachte ein Talent auf dem Weg zum Weltstar. Heute, zehn Jahre nach seiner Profipremiere für Barcelona, kickt dos Santos nicht mehr gegen Real Madrid, sondern Real Salt Lake. Er steht mittlerweile in der US-amerikanischen MLS unter Vertrag und spielt zudem mit Mexiko beim Confed Cup. Weltenbummler statt Weltstar.

Dennoch scheint es, als habe dos Santos sein sportliches Glück gefunden. Vor knapp zwei Jahren hatte er versucht, seine Karriere mit 26 Jahren in der MLS wiederzubeleben. Das gelang: Dank 16 Toren und neun Vorlagen in 39 Spielen für LA Galaxy wurde er im vergangenen September wieder in den Kader von El Tri berufen, nachdem er zuvor ein Jahr lang nicht berücksichtigt worden war. Beim Confed Cup wurde beim 2:2 gegen Portugal eingesetzt. Wenn das Team am Abend gegen Neuseeland antritt (20 Uhr, TV: Sport1, Liveticker SPIEGEL ONLINE) hat der mittlerweile 28-Jährige erneut gute Chancen auf einen Einsatz.

Der Weg von dos Santos führte von Barcelona aus nach Tottenham, Ipswich, Galatasaray, Santander, Mallorca und Villarreal. Nie blieb dos Santos lange, was wohl auch an seiner mangelhaften Einstellung gelegen haben dürfte. Von seinem damaligen Trainer Harry Redknapp ist die Aussage überliefert, dos Santos wäre ein sehr viel besserer Spieler, "wenn er an Nachtklubs so gut vorbei kommen würde wie an seinen Gegenspielern".

So außergewöhnlich die Karriere von dos Santos auch verlaufen mag - er ist nicht der einzige sehr talentierte Mexikaner, dem die prognostizierte große Karriere verwehrt geblieben ist. Sein jüngerer Bruder Jonathan (früher Barça, heute Villarreal), Carlos Vela (früher Arsenal, heute San Sebastián), Andrés Guardado (PSV), Chicharito (früher Manchester United und Real Madrid, heute Leverkusen) oder Marco Fabián (Frankfurt), sie alle sind U17-Weltmeister von 2005 oder 2011 oder Olympiasieger von Rio. Bei einem europäischen Spitzenklub konnte sich aber keiner etablieren.

Dennoch bestimmen die reifen Männer das Bild von Mexikos Nationalmannschaft. Der jüngste Spieler im Kader, Hirving Lozano, ist 21, danach kommt an Talenten lange nichts. Das Durchschnittsalter der mexikanischen Auswahl beträgt 28,4 Jahre.

Ein Zufall ist das nicht. Jungprofis haben es in der Heimat schwer. Die Spielzeiten im Halbjahresrhythmus in der mexikanischen Liga bestehen aus 17 Partien. Der Erfolgsdruck für die Klubs ist hoch, die Experimentierfreude vieler Coaches entsprechend gering. Die Verlockung ist groß, auf erfahrene Kräfte statt auf Talente zu setzen. Obwohl die Ausländerregelung gerade erst leicht verschärft wurde, hat es die einheimische Jugend schwer. Maximal neun Ausländer dürfen an Spieltagen im 18er-Kader stehen.

Talente scheuen Wechsel nach Europa

Immerhin führte der Verband 2009 zwei nationale Ligen ein, in denen sich die U17- und U20-Teams der Erstligisten messen können. Trotzdem scheuen viele mexikanische Talente einen Wechsel nach Europa. Zu attraktiv sind die Gehälter in der viertbestbesuchten Liga der Welt, der Liga MX. Im Gegensatz zu Argentinien und Brasilien steht ein Gros der Vereine wirtschaftlich solide da. Nachwuchsspieler zu verkaufen, um die eigene Existenz zu sichern, haben sie nicht nötig. Zugleich locken die Gehälter viele derjenigen südamerikanischen Fußballer nach Mexiko, die es nicht nach Europa schaffen.

All das hat zur Folge, dass gerade einmal sieben Spieler aus Mexikos Confed-Cup-Kader in Europas fünf Top-Ligen unter Vertrag stehen. In der Premier League ist es kein einziger.

Der letzte Mexikaner, der sich nachhaltig bei einem Spitzenteam durchsetzen konnte, genießt in seiner Heimat Heldenstatus. Rafael Márquez wechselte 2003 zum FC Barcelona. Im Gegensatz zu Giovani dos Santos setzte er sich dort durch, insgesamt blieb er sieben Jahre bei den Katalanen, er gewann dort zwölf Titel. Heute ist Marquéz 38, und er ist noch immer aktiv, beim mexikanischen Erstligisten Atlas und in der Nationalelf.

Zusätzlich treibt er die Gründung einer unabhängigen Spielergewerkschaft voran. Denn bislang verhandeln die Klubs ligainterne Transfers weitgehend über die Köpfe der Spieler hinweg. Vielleicht sorgt der alte Herr des mexikanischen Fußballs so mit dafür, dass, sich die Lage der Jungprofis in seiner Heimat verbessert.