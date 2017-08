Vom FC Bayern nach Stuttgart Michael Reschke wird VfB-Sportvorstand

Michael Reschke wird Sportvorstand beim VfB. Der 59-Jährige war zuletzt als Technischer Direktor für die Kaderplanung des FC Bayern München zuständig und unterschreibt in Stuttgart einen Dreijahresvertrag. Sein Dienst beginnt laut VfB-Pressemitteilung Ende August.

"Es gibt im Leben Chancen, die man einfach ergreifen und Herausforderungen, denen man sich stellen muss. Und dies trifft jetzt beim VfB Stuttgart exakt zu", sagte Reschke. "Er ist ein absoluter Glücksfall für unseren Verein", sagte Wolfgang Dietrich, der Vorsitzende des VfB-Aufsichtsrats.

Reschke hatte vor seinem Job in München zehn Jahre für den Bundesligisten Bayer Leverkusen gearbeitet. In Stuttgart folgt er auf Jan Schindelmeiser, der am Freitag vom Aufsichtsrat des Klubs von seinen Aufgaben entbunden worden war.