BVB-Sportdirektor Zorc sauer auf Sporting "Eine Unverschämtheit"

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat den Auftritt von Champions-League-Gegner Sporting Lissabon scharf kritisiert. "Das ist eine Unverschämtheit, so etwas habe ich in 30 Jahren Fußball noch nicht erlebt. Das war kein Fairplay, das war eine Sauerei", sagte Zorc nach dem 2:1 (2:0)-Erfolg der Borussia im Estádio José Alvalade.

Was ist passiert? Torhüter Roman Bürki hatte den Ball zweimal bewusst ins Aus geschlagen, als ein Dortmunder Spieler verletzt am Boden lag. Die Lissabonner spielten den Ball aber nicht zurück. "Das wurde vom Publikum noch gefeiert", sagte Bürki.

Am BVB-Sieg änderte das jedoch nichts. Durch den Erfolg hat die Borussia einen großen Schritt Richtung Achtelfinale gemacht. Mit weiteren drei Punkten im Rückspiel am 2. November würde Dortmund die Teilnahme an der K.o.-Phase bereits vorzeitig perfekt machen.