Benfica-Keeper Mile Svilar Sie mussten ihn schon wieder trösten

Er war der am häufigsten in den Arm genommene Spieler: Benfica Lissabons belgischer Torhüter Mile Svilar wurde nach dem 0:2 gegen Manchester United in der Champions League von Mitspielern und Gegnern umarmt. Das haben Sie bereits vor zwei Wochen bei SPIEGEL ONLINE gelesen? Genau, die Meldung gibt es hier - aber nun ist es schon wieder passiert.

Es lief die 44. Minute im Rückspiel der beiden Klubs, in wenigen Augenblicken wäre Halbzeit und Svilar zu diesem Zeitpunkt der Mann der ersten Hälfte gewesen. In der 15. Minute hatte er einen Elfmeter von Anthony Martial abgewehrt und Benfica im Spiel gehalten. Aber dann brach die 45. Minute an, Nemanja Matic schoss aus der Distanz, der Ball prallte vom Pfosten an den Rücken des Keepers und von dort ins Tor - 0:1 und Pausenpfiff.

Ein bitteres Eigentor, aber kein Fehler wie im Hinspiel. Svilar hatte vor zwei Wochen einen Freistoß von Marcus Rashford falsch eingeschätzt und dieser führte zum entscheidenden Gegentreffer bei Benficas 0:1 Pleite. Nach der Partie brach Svilar in Tränen aus und wurde sowohl von seinen Mitspielern und auch von den Gegnern getröstet.

AFP "Warum immer ich?"

Trost und Umarmungen bekam der jüngste Torwart der Champions-League-Geschichte auch diesmal, vor allem aber für eine gute Partie. "Ich gehe mit gemischten Gefühlen nach Hause", sagte Svilar: "Es waren 25 Minuten voller Emotionen, am Ende fehlte mir ein bisschen das Glück." Beim Elfmetertreffer zum 0:2 durch Daley Blind war er dann machtlos (78. Minute).

Lob gab es am Ende vom Gegner. Uniteds Matic sagte: "Er ist ein großartiger Keeper und das, obwohl er erst 18 Jahre alt ist. Svilar wird eine große Karriere haben." Wie gut er ist, kann der Belgier in den kommenden Monaten unter Beweis stellen, von seinem Trainer bekam er eine Stammplatzgarantie. Die gute Nachricht: Manchester United wird so schnell nicht wieder Gegner von Svilar und Benfica Lissabon sein.