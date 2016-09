Hertha-Leistungsträger Ein Blau-Weiser

Für Mitchell Weiser war die Saison eigentlich schon beendet, bevor sie angefangen hatte. Monatelang hatte er von Rio de Janeiro geträumt, davon, bei den Olympischen Spielen seinem Basketball-Idol LeBron James mal die Hand zu drücken - und was passierte? Statt in Brasilien für das deutsche Olympiateam zu spielen und gegen Neymar anzutreten, durfte er daheim auf Weisung seines Vereins gegen den SSV Jahn Regensburg im Pokal kicken. Hertha hatte ihm die Freigabe für Rio verwehrt, Weiser wurde in Berlin gebraucht.

Damit hätte sich der Jungprofi ja geschmeichelt fühlen können, doch Trainer Pal Dardai hatte den 22-Jährigen gegen die drittklassigen Regensburger noch nicht einmal in der Startelf eingesetzt, sondern erst spät eingewechselt, stattdessen hatte er ihm ein paar Tage zuvor Sonderlauftraining verordnet. Und die Europa-League-Qualifikation vergeigten die Herthaner dann auch noch. Das lief alles gar nicht so toll für Weiser.

Vier Wochen später hat sich alles zum Guten gewendet. Weiser ist bei Hertha auf der rechten Abwehrseite mittlerweile wieder unverzichtbar, LeBron James hat bei den Spielen von Rio gar nicht teilgenommen, und Hertha BSC ist neben den Bayern, von denen das jeder erwartet hatte, das einzige bisher verlustpunktfreie Team. Am Abend geht es, na, klar, gegen die Bayern (20 Uhr, Liveticker SPIUEGEL ONLINE). Und es geht um die Tabellenführung.

Ein ganz besonderes Spiel für Weiser

Für alle Herthaner ist das ein besonderes Spiel, für Weiser ist es noch ein bisschen besonderer. Schließlich hat der Sohn des ehemaligen Köln-Profis Patrick Weiser sein fußballerisches Erwachsenwerden in München vollzogen. Drei Jahre gehörte er dem Bayern-Kader an, hat unter Jupp Heynckes und Josep Guardiola trainiert und schaffte sogar ein paar Einsätze in der Startformation.

REUTERS Weiser jubelt im Bayern Trikot mit Bastian Schweinsteiger über ein Tor gegen Hertha

Aufsehen erregte er allerdings nicht unbedingt durch sein sportliches Tun. Weiser war immer mal wieder durch Aktivitäten neben dem Platz in die Münchner Zeitungen gerutscht. Wenn er Formel-1-Rennen mit dem Hubschrauber besuchte zum Beispiel. Oder wenn er gemeinsam mit David Alaba im Tanga-Slip auf Facebook posierte.

Berlin ist nicht unbedingt die Stadt, die einen überdrehten Jungprofi zum Herunterkommen bewegt, aber Weiser ist bei der Hertha die Wandlung zum braven Musterknaben gelungen. In der Vorsaison trug er bereits mit konstant guten Leistungen dazu bei, dass das Team von Pal Dardai zwischenzeitlich sogar von der Champions League träumen durfte, am Sonntag schoss er die Hertha mit seinem Führungstreffer auf die Siegesstraße gegen Schalke 04, und wenn in Berlin das Stichwort Nationalmannschaft fällt, dann gerne auch im Zusammenhang mit dem Namen Mitchell Weiser.

Schon vor der EM war ein durchaus heiß gehandelter Kandidat für die rechte Abwehrseite von Joachim Löw, der Bundestrainer hat sich dann doch für den Münchner Joshua Kimmich entscheiden. Einer, der bis dahin eine ähnliche Karriere wie Weiser hingelegt hatte. Und jetzt nach dem EM-Turnier dabei ist, sich auch in München seinen Platz zu sichern. Was sein Vorgänger Weiser dann doch nicht geschafft hatte.

Kimmich oder Weiser - auch das wird eines der Duelle sein, die die Partie am Abend in München entscheiden können. Die Bayern wirkten zuletzt zwar nicht unschlagbar, aber die Favoritenrolle werden sie auch gegen den punktgleichen Kontrahenten nicht los. Der letzte Hertha-Sieg in München reicht bis in den Herbst 1977 zurück. Bei den Bayern spielten Schwarzenbeck, Hoeneß und Gerd Müller. Für Hertha standen der Funkturm Uwe Kliemann, Erich Beer und Wolfgang Sidka auf dem Platz.

Mitchell Weiser wurde 17 Jahre später geboren.