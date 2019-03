Atlanta United hatte in der Nacht zu Freitag noch ein Problem zu bewältigen. Das Team konnte seine Achtelfinalpartie in der Champions League des nord- und mittelamerikanischen Fußballverbands nicht im heimischen Stadion austragen, weil dort stattdessen bereits ein Monster-Truck-Festival stattfand.

Das wäre wieder eine nette Episode, um über den US-Fußball und seinen Stellenwert in den Vereinigten Staaten zu spotten - aber gerade in Atlanta würde das daneben gehen. Wenn es tatsächlich so etwas wie Fußballfieber in den USA gibt, dann in der Metropole des Bundesstaats Georgia.

Am Wochenende startet die Liga MLS (Major League Soccer) in ihre neue Saison - knapp drei Monate nach dem Finale der Vorsaison zwischen Atlanta United und den Portland Timbers. Damals feierten 73.019 Fans im Stadion - das ist der MLS-Zuschauerrekord. Und widerspricht allen Klischees von der Operettenliga, in der die Altstars abkassieren.

So viele Menschen brachten selbst Pelé und Franz Beckenbauer einst nicht in die Arenen. Mit dem früheren Barcelona-Coach Gerardo Martino hatte Atlanta einen renommierten Trainer als Meistermacher, in der neuen Spielzeit ist der Coach ebenso prominent: Jetzt hat der Niederländer Frank de Boer das Sagen.

Mit Gressel und Kratz zwei Deutsche im Team

In den deutschen Medien ist meist von Julian Gressel die Rede gewesen, wenn über die Meisterschaft von United geschrieben wurde. Gressel, neben dem früheren Braunschweiger Kevin Kratz einer der beiden Deutschen im Team, hatte zweifellos seinen Anteil am Titel - der Star ist aber ein anderer. Josef Martínez aus Venezuela, seit der Vorsaison Rekordtorschützenkönig der Liga mit 36 Treffern.

Der 25-Jährige gehört zu denen, die in ihren besten Jahren in den US-Fußball gewechselt sind, anders als die Ibrahimovics, Rooneys und Schweinsteigers, die den Spätherbst ihrer großen Karrieren hier ausklingen lassen. Zuvor hatte er sich ein bisschen in Europa herumgetrieben, er spielte für den FC Thun und die Berner Young Boys in der Schweiz, bevor er 2017 in die Vereinigten Staaten ging.

Atlanta United hatte sich da gerade erst ein paar Jahre zuvor gegründet, der Eigner des NFL-Teams Atlanta Falcons, Arthur Blank, wollte es 2008 mal mit dem Fußball versuchen. Schließlich ist Atlanta eine Stadt mit einem sehr hohen Anteil von Menschen, die nicht in den USA geboren sind - und damit tendenziell durch Fußball sozialisiert. Milliardär Blank hatte damit ein sehr gutes Näschen beweisen, Atlanta gilt mittlerweile als Soccer Boomtown, spätestens seit United 2017 ein MLS-Team ist.

51.000 Zuschauer im Schnitt

Der Zuschauerschnitt bei den Heimspielen liegt bei 51.000, da kann kein anderer US-Klub mithalten, in der Vorsaison wurden 37.000 Dauerkarten verkauft. Mit jedem Tor von Martínez wurde die Begeisterung in der Stadt ein bisschen größer. 31 Mal traf er in der regulären Saison, in den Playoffs legte er mit fünf weiteren Treffern nach. Martínez lag am Ende in der Torschützenliste unangefochten vorn, neun Tore besser als der Fußballgott Zlatan Ibrahimovic, 19 Tore vor Wayne Rooney.

Der Stürmer ist damit nicht nur Hoffnungsträger seines Vereins, sondern gleichzeitig auch seines Landes, das derzeit durch alles andere als Sport in den Schlagzeilen der Welt steht. Venezuela ist politisch ein zerrissenes Land, wirtschaftlich am Boden, und der Nationaltrainer Rafael Dudamel sagt: "Wir können mit unvergleichlichem Optimismus in die Zukunft gehen." Wie kann das sein?

Die Auswahl Venezuelas hatte es Ende vergangenen Jahres bis auf Rang 29 der Fifa-Weltrangliste gebracht, so gut hat sie noch nie dagestanden. 2017 kam das Team bei der U20-WM bis ins Endspiel, mittlerweile bilden die Jungen aus jenem Team den Stamm der Nationalmannschaft, und Martínez ist ihr Anführer. Der Fußball als ein kleiner Hoffnungsschimmer in Venezuela, dem wohl einzigen Land Südamerikas, in dem der Fußball nicht die Sportart Nummer eins ist. Venezuela ist Baseballland.

Das Concacaf-Champions-League-Achtelfinale hat Atlanta gegen CS Herediano aus Coast Rica übrigens auch ohne sein heimisches Stadion 4:0 gewonnen. Das erste Tor fiel bereits nach 45 Sekunden. Torschütze: Josef Martínez.