Gladbachs Pleite in Manchester Der Doktor und das liebe Fohlen

Ausgangslage: Beim zweiten Versuch zeigte sich Manchester von seiner nicht-britischen Seite. Strahlender Sonnenschein statt sintflutartiger Regenfälle, die am Dienstag zu der Spielabsage geführt hatten. Die Gladbacher hätten gerne schon am Nachmittag gespielt, doch die Uefa entschied sich aus organisatorischen Gründen für die parallele Ausrichtung zu den übrigen Mittwochspielen.

An der Favoritenrolle änderte die abendliche Anstoßzeit nichts, Manchester City unter dem neuen Trainer Josep Guardiola wird von einigen Experten sogar zum Kreis der Titelanwärter in der Champions League gezählt. Bisher spielte City eine makellose Saison, in sechs Pflichtspielen gab es sechs Siege. Anders die Borussia, die am vergangenen Bundesliga-Spieltag beim 1:3 in Freiburg einen Rückschlag hinnehmen musste.

5 - @borussia gewann nur 1 der letzten 5 Pflichtspiele an einem Dienstag, aber jedes der letzten 4 am Mittwoch. Tag. pic.twitter.com/bBtEnZKB6g — OptaFranz (@OptaFranz) 14. September 2016

Startaufstellungen

Manchester City: Bravo - Zabaleta, Otamendi, Stones, Kolarov - Fernandinho, Gündogan - Navas, De Bruyne, Sterling - Agüero.

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Elvedi, Christensen, Strobl - Johnson, Dahoud, Kramer, Wendt - Stindl - Hahn, Raffael.

Dr. Eberl: Durch die Verlegung reduzierte sich die Anhängerschaft der Borussia um knapp 2000 Fans. Dabei taten die Gladbacher alles, um einen vollen Auswärtsblock zu haben. Der Bundesligist erstattete allen ursprünglich 2500 Fans die Kartenpreise - "unabhängig davon, ob sie das Spiel am Mittwoch sehen oder nicht", wie der Klub mitteilte. Und dann stellte die Borussia auch noch "Champions-League-Atteste" aus. Eberl ließ es sich dann auch nicht nehmen, jeden Gladbacher im Stadion per Handschlag zu begrüßen.

AFP Gladbachs Manager Max Eberl begrüßt die Fans in Manchester

Das Ergebnis: Manchester zeigte Gladbach klar die Grenzen auf und siegte 4:0. Hier geht es zum Spielbericht.

Erste Hälfte: Am Dienstag hätte er auf der Ersatzbank gesessen, im Nachholspiel feierte der Ex-Dortmunder Ilkay Gündogan sein Pflichtspieldebüt für ManCity. Und der deutsche Nationalspieler wurde sofort zu einer der prägenden Figuren. Im 4-1-4-1 von Guardiola spielte Gündogan auf der Halbposition, interpretierte diese sehr offensiv und hätte in der zwölften Minute aus acht Metern sein erstes Tor erzielen müssen. Später holte der 25-Jährige den Elfmeter zum 2:0 heraus, den Sergio Agüero sicher verwandelte. Der Argentinier hatte auch die frühe Führung erzielt (9. Minute). In der Schlussphase kamen die Gäste dann etwas besser ins Spiel und hätten durch Lars Stindl verkürzen können (42.).

@HiHeJulius Wir arbeiten daran. Bitte solange auf TV oder dt. Konferenz ausweichen. — Dein Sky Sport (@DeinSkySport) 14. September 2016

Bitte weichen Sie auf TV aus: Zu diesem Zeitpunkt saßen immer noch viele Gladbacher Fans vor ihren mobilen Endgeräten und versuchten vergeblich das Spiel in der App des TV-Senders Sky zu schauen. Technische Probleme sollen laut Sky für viele schwarze Bildschirme gesorgt haben. Wenig kundenfreundlich war dann auch die Antwort des Senders auf die zahlreichen Beschwerden bei Twitter.

Zweite Hälfte: Gladbach war um mehr Struktur im Spiel bemüht, doch vieles blieb weiterhin Stückwerk. Was Trainer André Schubert mehr Sorgen bereiten sollte, ist die Leichtigkeit, mit der City trotz halber Kraft zu weiteren Torchancen kam. Es dauerte zwar bis zur 77. Minute, ehe Agüero frei vor Yann Sommer seinen dritten Treffer erzielte, Manchester hätte aber schon vorher erhöhen können. Der eingewechselte Leroy Sané bereitete in der Nachspielzeit noch das vierte Tor von Kelechi Iheanacho vor.

Erkenntnis des Spiels: Torwart Sommer sprach von einer "Lehrstunde" - eine verständliche Einschätzung. Die kommenden Gegner in der Bundesliga, ehe es am zweiten Champions-League-Spieltag gegen den FC Barcelona geht, heißen Werder Bremen, RB Leipzig und FC Ingolstadt. Eigentlich ein machbares Programm, Dr. Eberl könnte nach den Eindrücken der vergangenen beiden Spiele aber auch als Abwehr-Psychologe gefragt sein.