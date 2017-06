+++ Fußball-Transferticker +++ Leipzig soll 80 Millionen Euro für Keïta fordern

+++ VORSICHT, GERÜCHT +++

Leipzig will 80 Millionen Euro für Keïta

Er war einer der besten Bundesligaprofis in der vergangenen Saison. Kein Wunder, dass verschiedenen Top-Klubs Interesse an Leipzigs Naby Keïta nachgesagt wird. Insbesondere der von Jürgen Klopp trainierte FC Liverpool wolle den 22 Jahre alten Mittelfeldspieler gerne verpflichten, meldet unter anderem der "Guardian". Demnach sei der Traditionsklub bereit, umgerechnet rund 57 Millionen Euro für Keïta zu zahlen.

Das soll RB jedoch viel zu wenig sein. Die "Bild"-Zeitung berichtet, der Vizemeister lasse Keïta, dessen Vertrag bis 2020 läuft, nur für eine Ablöse in Höhe von 80 Millionen Euro ziehen. Damit wäre Keïta bei einem Transfer der teuerste Bundesligaspieler der Geschichte.

Ist das realistisch? Eher nicht. Zum einen ist fraglich, ob Liverpool oder sonst ein Klub bereit ist, eine solche Mega-Ablöse für einen Profi zu zahlen, der erst eine Saison auf Top-Niveau absolviert hat. Und auch aus Keïtas Sicht könnte ein Verbleib vorerst Sinn ergeben. Mit Leipzig kann er als sicherer Stammspieler in der Champions League Erfahrungen sammeln. Und für RB dürfte die Ablösesumme bei einem möglichen Abgang im kommenden Sommer kaum geringer ausfallen. (mon)

+++ Goodbye Deutschland +++

Modeste fliegt heimlich nach China

Torjäger Anthony Modeste forciert offenbar seinen Abgang vom 1. FC Köln. Medienberichten zufolge soll der Franzose eigenmächtig nach China geflogen sein, um bei seinem potenziellen neuen Klub Tianjin Quanjian den Medizincheck zu absolvieren. Die Kölner Verantwortlichen wussten von Modestes Reise nichts.

"Ich weiß nicht, was die Spieler im Urlaub machen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sie eine Fernreise machen", sagte Kölns Geschäftsführer Jörg Schmadtke der "Bild"-Zeitung: "Ein Medizincheck kann erst absolviert werden, wenn eine Einigung erzielt ist." Und einig sind sich die Parteien noch nicht in allen Punkten. Während die Ablösesumme auf 35 Millionen Euro fixiert zu sein scheint, sollen Modestes Berater eine zusätzliche Bonuszahlung fordern. Diese soll Tianjin nicht bezahlen wollen. (mon/sid)

Kampl will Leverkusen verlassen

Wo spielt Kevin Kampl in der kommenden Saison? Wenn es nach dem Mittelfeldspieler geht, wird die Antwort nicht Leverkusen lauten. Dabei gilt der Vertrag des slowenischen Nationalspielers bei Bayer noch bis 2020. Das scheint ihm aber egal zu sein: "Ich werde Leverkusen auf jeden Fall verlassen, das ist Fakt", wird der 26-Jährige im "Kicker" zitiert.

Der Grund ist offenbar Bayers Trennung von Trainer Roger Schmidt in der abgelaufenen Saison. "Das mit Roger hat mich verletzt, hat Spuren hinterlassen", so Kampl. Wohin er wechseln möchte, ließ er offen. Ein möglicher neuer Klub ist Beijing Guoan. Angeblich wollen die Chinesen 20 Millionen Euro Ablöse für den früheren Dortmunder zahlen, Leverkusen verlange allerdings mehr. Trainer in Guoan ist übrigens Schmidt. Kampl: "Wohin ich gehe, ist komplett offen, ich habe viele Angebote. China ist sehr weit weg. Wenn ich da hingehe, dann nur wegen Roger". (mon/sid)

+++ FIX UND FERTIG +++

Brandt erklärt seine Absage an die Bayern

Julian Brandt hat einen Abschied aus Leverkusen in diesem Sommer endgültig ausgeschlossen. "Sowohl mein Bauch als auch mein Kopf sagen mir, dass der Moment für einen Wechsel noch nicht gekommen ist", sagte der 21-Jährige dem "Kicker".

Zum einen berge ein Transfer "zu einem noch größeren Klub" ein Jahr vor der WM das Risiko, "dass man sich erst eingewöhnen muss und womöglich auf weniger Spiele kommt". Zum anderen müsse er in Leverkusen nach der insgesamt schwachen vergangenen Saison "auch etwas zurechtrücken und wieder geradebiegen". Brandt sehe sich "in der Pflicht, den Klub wieder dahinzubringen, wo er hingehört, und das bedeutet für mich: unter die ersten Sechs". Bayer hatte in der abgelaufenen Spielzeit lediglich Rang zwölf belegt. Der Offensivspieler gilt als eines der größten deutschen Talente. Gerüchte über einen Wechsel zum FC Bayern halten sich seit Monaten. (mon/sid)

Balotelli verlängert in Nizza

Hat Mario Balotelli sein Glück gefunden? Der italienische Skandal-Stürmer bleibt dem französischen Erstligisten OGC Nizza erhalten. Wie der Klub von Trainer Lucien Favre am Sonntag vermeldete, unterzeichnete der 26-Jährige einen Vertrag für ein weiteres Jahr. Sein aktuelles Arbeitsverhältnis wäre Ende Juni ausgelaufen. Balotelli war 2016 nach Nizza gewechselt und trug mit seinen 15 Treffern bei 23 Ligaeinsätzen entscheidend zu Tabellenplatz drei und der Champions-League-Qualifikation der Franzosen bei.

Wegen seiner weniger erfolgreichen Engagements beim FC Liverpool und einer Leihe zur AC Mailand war er vom damaligen Nationaltrainer Antonio Conte nicht in den italienischen Kader für die Europameisterschaft in Frankreich im vergangenen Jahr berufen worden. (mon/sid)

Prib bleibt in Hannover

Edgar Prib spielt weiter bei Hannover 96. Der Außenspieler und der Aufsteiger verlängerten den auslaufenden Vertrag kurz vor dem Trainingsstart um ein Jahr. Der 27 Jahre alte Profi kam 2013 von der SpVgg Greuther Fürth nach Hannover und hat dort bisher 98 Punktspiele absolviert. (mon/dpa)

Regensburg präsentiert den Herrlich-Nachfolger

Aufsteiger Jahn Regensburg hat wie erwartet Achim Beierlorzer als Nachfolger von Trainer Heiko Herrlich vorgestellt. Wie der Zweitligist mitteilte, erhält der 49-Jährige einen Vertrag bis zum Sommer 2019. Beierlorzer kommt von RB Leipzig. Dort war er in der vergangenen Saison unter anderem für die U19 zuständig. In der Saison 2014/2015 war er interimsmäßig Chef-Trainer der Profis des damaligen Zweitligisten. Beierlorzer folgt auf Herrlich, der zu Bayer Leverkusen gewechselt ist. (mon/dpa)

