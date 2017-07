+++ Fußball-Transferticker +++ Für Naby Keita ist kein Angebot ausreichend

FÜR KEIN GELD DER WELT

Leipzig lehnt 75-Millionen-Euro-Angebot für Keita ab

Naby Keita gehörte zu den großen Gewinnern der vergangenen Bundesligasaison. Klar, dass Leipzig seinen Leistungsträger unbedingt halten will. Zuletzt habe der Vorjahreszweite sogar ein Angebot über 75 Millionen Euro für Keita abgelehnt. Das sagte Leipzigs Geldgeber Dietrich Mateschitz der "Sport Bild": "No way! Er hat noch einen Vertrag, und den wird er auch erfüllen." Von der klaren Haltung bei Keita erhofft sich der Österreicher eine Signalwirkung auch bei anderen RB-Profis.

Neben Keita soll kein anderer Leistungsträger vor dem ersten Jahr in der Champions League den Klub verlassen. Keita "zu verkaufen wäre nicht nur ein Misstrauensbeweis für unsere Fans, sondern auch ein falsches Zeichen für unsere anderen Spieler wie beispielsweise Timo Werner, der ebenfalls begehrt ist." Zuletzt hatte der FC Liverpool um Mittelfeldspieler Keita geworben. (jan)

FIX UND FERTIG

FC Chelsea verlängert mit Meistertrainer Conte

Antonio Conte hat beim FC Chelsea einen neuen Zweijahresvertrag unterzeichnet. Der Kontrakt unterstreiche das große Vertrauen in den Italiener, hieß es in einer Vereinsmitteilung. Conte hatte die Mannschaft im vergangenen Sommer nach einem enttäuschenden zehnten Platz in der Vorsaison übernommen. Unter seiner Führung wurde das Team mit sieben Punkten Vorsprung vor Tottenham Hotspur zum sechsten Mal englischer Fußballmeister.

"Wir haben in unserem ersten Jahr extrem hart gearbeitet, um etwas Großes zu erreichen, worauf ich sehr stolz bin", wurde Conte zitiert. "Jetzt müssen wir noch härter arbeiten, um an der Spitze zu bleiben." Vor seiner Zeit in London hatte Conte zuletzt die italienische Nationalmannschaft und davor den Spitzenklub Juventus trainiert. (jan/dpa)

WECHSEL DER KAPITÄNSBINDE

Neuer wird Lahm-Nachfolger

Manuel Neuer wird neuer Kapitän bei Rekordmeister Bayern München und damit Nachfolger von Philipp Lahm. "Die Nummer eins ist die Nummer eins - Manuel Neuer. Das ist ein gestandener Mann, der jetzt auch die Binde von Philipp Lahm übernehmen wird. Er hat sich bei der Nationalmannschaft super entwickelt - nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge auf der Asienreise des FC Bayern der Münchner "tz".

Neben Neuer galt Thomas Müller als einer der Favoriten auf das Amt. Auch Mats Hummels war als möglicher Kandidat gehandelt worden. Trainer Carlo Ancelotti wollte die Entscheidung der Mannschaft und dem Verein überlassen. Der 31 Jahre Neuer hatte als Spielführer der DFB-Auswahl bereits die Nachfolge von Bastian Schweinsteiger angetreten. (jan/sid)

Alle Transfers und Spekulationen vom Vortag finden Sie hier.