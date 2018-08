Der Präsident des palästinensischen Fußballverbands, Dschibril Radschub, ist von der Fifa für zwölf Monate gesperrt und mit einer Geldstrafe von 20.000 Schweizer Franken belegt worden. Radschub hatte den argentinischen Verband scharf kritisiert und Fans dazu aufgefordert, Trikots von Lionel Messi zu verbrennen.

Die argentinische Nationalmannschaft um Superstar Messi wollte am 9. Juni in Jerusalem ein Testspiel gegen Israel bestreiten. Daraufhin rief Radschub dazu auf, Trikots und Poster von und mit Messi zu verbrennen, sollte dieser in Jerusalem auflaufen. Die Folge: Die Argentinier sagten das Länderspiel ab.

Der israelische Verband legte Beschwerde bei der Fifa ein und bezeichnete Radschubs Äußerungen als "physische und brutale Drohungen", die "jegliche rote Linie überschritten" hätten. Die Disziplinarkommission des Weltverbands reagierte mit der Sperre, weil sie Radschubs Aussagen "als Aufforderung zu Gewalt und Feindseligkeiten" ansieht.

Jerusalem ist einer der zentralen Streitpunkte im Nahostkonflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Israel hat den Ostteil der Stadt 1967 im Sechstagekrieg erobert. Die Palästinenser sehen dagegen Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines künftigen Staates Palästina. Das Testspiel der Argentinier sollte im Stadtteil Malha stattfinden, in dem früher ein palästinensisches Dorf stand.