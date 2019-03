Nach Champions-League-Aus Roma trennt sich von Trainer Di Francesco

Die AS Rom hat einen Tag nach dem späten Aus im Champions-League-Achtelfinale beim FC Porto ihren Trainer Eusebio Di Francesco entlassen. Das gab der Klub in einer Mitteilung auf seiner Website bekannt.

Der 49-Jährige spielte bereits in seiner Zeit als Aktiver für die Roma und war vor zwei Jahren als Trainer in die italienische Hauptstadt zurückgekehrt.

In der Serie A ist die Roma derzeit Fünfte. In der vergangenen Saison erreichte die Mannschaft noch das Halbfinale der Champions League. Dort scheiterte sie gegen den FC Liverpool. Durch einen dritten Platz in der Liga qualifizierte sich das Team in der vergangenen Saison direkt für die Königsklasse.

Vor der Saison hatten in Torhüter Alisson sowie der Mittelfeldspieler Radja Nainggolan und Kevin Strootman drei Leistungsträger den Klub verlassen.