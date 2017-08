Pokal-Pleite in Osnabrück "Warum es immer dem HSV passiert, kann ich auch nicht sagen"

Nach 90 peinlichen Minuten im Stadion an der Bremer Brücke war die Ratlosigkeit groß. "Warum es immer dem HSV passiert, kann ich auch nicht sagen", sagte Trainer Markus Gisdol gefrustet nach dem 1:3 seiner Mannschaft gegen den VfL Osnabrück. Es war das dritte Ausscheiden in der ersten Pokalrunde in den vergangenen sechs Jahren.

"Wir hatten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz. Unser Passspiel war aber unsauber, und die wenigen Chancen des Gegners haben wir schlecht verteidigt", sagte Gisdol. Während es dem HSV an Konzentration, Effizienz und Einsatzbereitschaft mangelte, bestachen die Gastgeber mit Kaltschnäuzigkeit. Mit dem ersten Torschuss ging der Drittligist in Führung, mit dem ersten gelungenen Angriff der zweiten Halbzeit erhöhten die Niedersachsen auf 2:0.

Dabei schien der Spielverlauf dem Bundesligisten in die Karten zu spielen, nachdem Osnabrücks Marcel Appiah aufgrund einer Notbremse in der 19. Minute die Rote Karte sah. Aus der daraus resultierenden Überzahl vermochte der HSV jedoch kein Kapital zu schlagen. Der Großteil der Angriffsbemühungen verpuffte aufgrund fehlender Inspiration oder Genauigkeit. Und wenn sich die Hamburger dann doch einmal vors Osnabrücker Tor kombinierten, versagten Bobby Wood, André Hahn & Co. die Nerven.

Osnabrück dagegen darf sich neben den Einnahmen aus der zweiten Pokalrunde auch über einen Schub für den Alltag in der dritten Liga freuen. Dort sind die Niedersachsen nach vier Spieltagen noch sieglos. "Wir haben überragend gekämpft. Der Sieg bedeutet uns sehr viel", kommentierte Osnabrücks Halil Savran den überraschenden Pokalerfolg des VfL.

Und beim HSV? Brennt der Baum, noch bevor die Bundesligaspielzeit 2017/18 überhaupt begonnen hat. Sollte auch der Saisonstart gegen den FC Augsburg missglücken, schon gleich in der Krise. Markus Gisdol hatte sich eine sorgenfreie Saison gewünscht. Danach sieht es nach dem peinlichen Fehlstart im Pokal nicht aus.