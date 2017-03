Fußball in China Klub streicht Profi nach Foul Jahresgehalt

Der chinesische Fußballklub Shanghai Shenhua hat seinem Profi Qin Sheng für die gesamte Saison, die gerade erst begonnen hat, das Gehalt gestrichen. Grund ist sein Foul am belgischen Profi Axel Witsel, für das er am Wochenende vom Platz gestellt worden war. Außerdem wurde Qin ins Reserveteam versetzt und darf den Verein nicht verlassen.

Wie Shanghai Shenhua bekannt gab, wird der 30-Jährige Qin neben der vom Verband ausgesprochenen Sperre für drei Spiele mit einer Geldstrafe in Höhe von 300.000 Yuan (etwa 40.800 Euro) und einer Versetzung in das Reserveteam sanktioniert. Dort wird er außer einem kleinen Basisgehalt nicht weiter entlohnt werden. Shenhua kündigte an, keine Transfergesuche für den Spieler anzunehmen, solange er im Reserveteam spielt.

"Dieses abscheuliche Verhalten ist eine ernsthafte Verletzung der Ethik im Sport und beschädigt den Verein sowie den chinesischen Fußball", hieß es in der Mitteilung des Klubs. Qins Jahresgehalt wird von chinesischen Medien auf etwa fünf Millionen Yuan (etwa 680.000 Euro) geschätzt.

Qin, der früher zehn Länderspiele für die Volksrepublik bestritt, hatte dem Belgier Witsel im Ligaspiel gegen Tianjian Quanjian (1:1) am Wochenende vor einem Eckstoß bewusst auf den Fuß getreten und die Rote Karte gesehen. In einem Statement auf der Internetplattform "Weibo" entschuldigte sich Qin und akzeptierte die Strafe des Klubs.

Witsel selbst war als 20-Jähriger einmal für acht Spiele gesperrt worden, nachdem er Marcin Wasilewski vom RSC Anderlecht bei einem brutalen Foul das Bein gebrochen hatte. In China soll der Belgier rund 20 Millionen Euro im Jahr verdienen - das Dreißigfache von Qins ursprünglichem Gehalt.