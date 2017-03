Nach Tritt gegen Ibrahimovic Fünf Spiele Sperre für Mings

Tyrone Mings vom englischen Erstligisten AFC Bournemouth ist nach seiner Tätlichkeit gegen den schwedischen Superstar Zlatan Ibrahimovic für fünf Spiele gesperrt worden. Dies teilte der englische Fußballverband FA mit.

Mings hatte sich beim 1:1 in der Liga bei Manchester United ein brutales Duell mit dem Schweden geliefert. Negativer Höhepunkt: Mings trat dem am Boden liegenden Ibrahimovic auf den Kopf, der revanchierte sich später mit einem Ellbogencheck in einem Luftduell. Schiedsrichter Kevin Friend hatte die beiden Aktionen während der Partie nicht gesehen.

Bournemouth reagierte mit Unverständnis auf die FA-Entscheidung und behielt sich vor, die Sanktion anzufechten. "Wir werden die detaillierte Begründung prüfen", teilte der Klub mit: "Wir empfinden das Strafmaß als außergewöhnlich." Es gebe "keinerlei Beweise", dass Mings absichtlich gehandelt habe. "Er hat sich während des Spiels zweimal bei Ibrahimovic entschuldigt und auch in den Interviews gesagt, dass es keine Absicht gewesen war", hieß es in dem Vereinsstatement weiter. Außerdem verwies der Klub darauf, dass Mings sich in seinen 75 Profispielen bislang kein einziges Mal einen Platzverweis und im Laufe seiner Profikarriere insgesamt erst 13 Gelbe Karten eingehandelt hat. Seine letzte Verwarnung stammt aus dem April 2015.

Ibrahimovic war für seinen Ellbogencheck gegen Mings bereits am Dienstag für drei Spiele gesperrt worden.