Nach den Berichten über rassistische Ausfälle gegen deutsche Fußball-Nationalspieler am Mittwoch während des Länderspiels in Wolfsburg gegen Serbien haben sich drei Männer der Polizei gestellt. "Sie haben sich am Donnerstag um 14.30 Uhr hier gemeldet", sagte Sprecher Thomas Figge von der Polizei Wolfsburg dem Sport-Informations-Dienst. Dabei hätten sie eingeräumt, dass es sich bei den drei mutmaßlichen Hetzern um sie handele.

Die Männer sind laut Polizei zwischen 30 und 40 Jahre alt und stammen aus dem Bereich der Polizeidirektion Braunschweig, der auch Wolfsburg umfasst. Sie sollen die Nationalspieler Leroy Sané und Ilkay Gündogan rund um das Spiel gegen Serbien (1:1) rassistisch beleidigt haben.

"Die Polizei wird weitere Ermittlungen wegen Volksverhetzung durchführen und den Vorgang Anfang nächster Woche an die Staatsanwaltschaft Braunschweig abgeben", sagte Wolfsburgs Polizeichef Olaf Gösmann der "Braunschweiger Zeitung" und den "Wolfsburger Nachrichten".

Der Journalist André Voigt hatte in den sozialen Netzwerken ein Video veröffentlicht, in dem er von rassistischen Rufen einiger Zuschauer während der Partie berichtet hatte. Er sprach von "rassistischen Beleidigungen gegen Sané und Gündogan", die er als Zuschauer direkt miterlebt habe. Sein Video war offenbar Auslöser der Ermittlungen.

Video: Zuschauer postet emotionalen Appell wegen rassistischer Beleidigungen

Wegen des Vorfalls hat die Polizei auch den Journalisten Voigt vorgeladen. "Er ist als Zeuge geführt und soll entsprechend aussagen", sagte Figge. Sehen Sie hier ein SPIEGEL ONLINE-Interview mit Voigt.

"Solche Leute in die Schranken weisen"

Leon Goretzka verurteilte die Attacken auf seine Mitspieler. "Ich habe mir das Video auch angeschaut, es hat mich sehr bewegt, und die Szenen, die er [André Voigt, die Redaktion] beschrieben hat, haben mich entsetzt. Ich kann nur alle aufrufen, mit viel Mut dagegen vorzugehen und solche Leute in die Schranken zu weisen", sagte der Mittelfeldspieler des deutschen Rekordmeisters Bayern München und ergänzte: "Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets. Da antwortet man auf die Frage nach der Nationalität mit Schalke, Dortmund oder Bochum."

Unterstützung erhielt der Ex-Schalker vom Dortmunder Marco Reus. "Das ist eine Sache, die absolut nicht geht, wofür wir absolut nicht stehen. Wir stehen für Vielfalt, die Hautfarbe ist egal", sagte Reus vor dem Start in die EM-Qualifikation am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in den Niederlanden.