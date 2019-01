Al-Khelaifi für Exekutive nominiert PSG-Boss gewinnt Einfluss in der Uefa

Nasser Al-Khelaifi, Präsident des französischen Meisters Paris Saint-Germain, wird zukünftig im Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (Uefa) sitzen. Der Katarer wurde von der europäischen Klubvereinigung ECA nominiert. Al-Khelaifi wird die ECA neben ihrem Boss Andrea Agnelli in dem Gremium vertreten. Der ECA stehen zwei Sitze zu, der Uefa-Kongress am 7. Februar in Rom muss die Personalie allerdings absegnen.

Die Berufung Al-Khelaifis dürfte Kritik hervorrufen. Schließlich steht der vom Katar finanzierte Klub aus Paris aufgrund des Financial Fairplays unter Beobachtung der Uefa. Ein Interessenkonflikt steht im Raum. Erst 2017 hatte die Uefa Ermittlungen gegen PSG wegen des Finanzgebarens des Vereins eingeleitet.