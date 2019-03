Fußball-Nationalmannschaft Anführer vor!

Leon Goretzka hat sich in den vergangenen Tagen bei der Nationalmannschaft nützlich gemacht. Da war zum einen sein Tor zum 1:1 gegen Serbien am Mittwoch. Wer weiß, welche Debatte in Deutschland geführt worden wäre vor dem ersten EM-Qualifikationsspiel gegen die Niederlande am Sonntag (20.45 Uhr/TV: RTL, Liveticker SPIEGEL ONLINE), hätten Bundestrainer Joachim Löw und seine renovierte Elf diese Partie verloren.

Zum anderen hat es Goretzka verstanden, sich mit klugen Worten gegen die unappetitlichen Schmähungen von der Wolfsburger Tribüne gegen zwei Mitspieler zu positionieren. Das ist selten beim Deutschen Fußball-Bund (DFB).

Und dann formulierte der 24-Jährige auch noch eine Definition für einen Begriff, der bis zur EM 2020 im Umkreis der Nationalelf verstärkt benutzt werden wird: Führungsspieler. "Man kann nicht wirklich authentisch vor der Mannschaft auftreten, wenn die eigene Leistung auf dem Platz nicht stimmt", sagte Goretzka.

DAVID HECKER/EPA-EFE/REX Gibt zunehmend den Ton an: Joshua Kimmich (r.)

Als Löw entschied, auf Mats Hummels, Jérôme Boateng und Thomas Müller zu verzichten, da ging es dem Bundestrainer nicht nur um die Qualitäten der Spieler, die womöglich nicht mehr den höchsten Anforderungen genügen. Löw wollte auch eine über Jahre gewachsene Hierarchie ändern.

Man muss sich eine Mannschaft wie ein Haus vorstellen. Für die Statik sorgt eine stabile Rangordnung. Aber weil das Nationalelf-Gebäude nach der desaströsen WM akut einsturzgefährdet war, hat sich Löw nach Monaten des Haderns dazu durchgerungen, fast alles abzureißen und neu aufzubauen - mit neuen Statikern.

"Es muss sich eine neue Hierarchie herausbilden. Wir stecken in einem Findungsprozess", sagte Löw am Samstag in Amsterdam.

Kimmich und Reus gehören zu den dienstältesten Spielern

Wer Löws neue Tonangeber werden, muss sich noch entwickeln. Dazu braucht es mehr als eine Partie. Aber man kann jetzt schon erkennen, wer dafür geeignet ist.

Goretzka wäre ein Kandidat. Doch qua seiner eigenen Definition fehlt dem zentralen Mittelfeldspieler etwas: Er muss dauerhaft gute Leistungen in der Nationalelf zeigen. Das konnte der Münchner noch nicht, auch weil Löw bisher nur sporadisch auf ihn setzte. Deshalb sagte Goretzka: "Ich befinde mich aktuell noch auf dem Weg, ein Führungsspieler zu werden."

Ein paar Schritte weiter sind zwei Spieler, die über ganz unterschiedliche fußballerische wie persönliche Qualitäten verfügen, die aber dennoch leitende Angestellte der Zukunft werden dürften: Joshua Kimmich und Marco Reus.

Neulich hat Kimmich erkannt, dass er langsam alt wird. "Ich gehe stramm auf die 40 zu", hat der Defensivallrounder gesagt und damit seine DFB-Karriere gemeint. Gegen die Niederlande wird der 24-Jährige sein 40. Länderspiel bestreiten. Er ist damit hinter Toni Kroos (91) und Manuel Neuer (85) der dienstälteste Spieler im aktuellen Nationalelf-Aufgebot. Nummer vier in dieser Liste ist Reus (38).

Peter Steffen / DPA Marco Reus (r.) soll mehr Führungsaufgaben im Team von Bundestrainer Joachim Löw (l.) übernehmen

Kroos und Neuer sind die beiden Verbliebenen aus dem fünfköpfigen Mannschaftsrat, zu dem auch Hummels, Boateng und Müller gehört haben. Und sie bleiben vorerst für Löw die beiden wichtigsten Führungskräfte.

Toni Kroos

Doch legt man Goretzkas Definition eines Anführers an, ist es möglich, dass Kroos und Neuer bald Probleme mit der Authentizität bekommen. Kroos spielt bei Real Madrid eine schwache Saison und wird in Spanien für seinen behäbigen Stil kritisiert. Neuer ist nicht einmal mehr bei Löw unangefochten die Nummer eins. Marc-André ter Stegen wurde ein fairer Wettbewerb zugesichert.

Kroos allerdings stellt Löw nicht zur Debatte: "Toni ist für eine Mannschaft ein unglaublicher Gewinn - mit seiner Fähigkeit, ein Spiel zu lenken. Und deshalb ist er für uns unverzichtbar", sagte Löw.

Vor diesem Hintergrund sind Kimmich und Reus gerade dabei, ins mittlere Management der Nationalelf aufzurücken. Reus tut das vornehmlich auf dem Rasen, wo er deutlich gewandter zu Werke geht als abseits davon. Kimmich kann beide Felder gleichgut bespielen.

Swen Pförtner / DPA Toni Kroos ist für Bundestrainer Löw immer noch unumstößlich

"Ich sehe mich nicht als zukünftigen Kapitän, aber ich kenne viele von den jungen Spielern aus den U-Nationalmannschaften. Und ich bin mittlerweile so weit, dass ich auf das große Ganze schauen kann und nicht nur auf meine eigene Leistung", sagte Kimmich. Löw hat ihn von der Position des Rechtsverteidigers zurück ins defensive Mittelfeld beordert, wo der Münchner mehr Einfluss auf das Spiel und seine Mitspieler hat. Gegen Serbien schmiss er sich in jeden Zweikampf. Und auch nach der Partie verließ er die Kampfzone nicht: "Ich will jetzt endlich mal wieder gewinnen", sagte Kimmich. So klingt ein Wortführer.

Reus verleiht der Offensive mehr Punch

Welchen Wert Marco Reus für dieses junge Team haben kann, war in der zweiten Halbzeit gegen Serbien zu erkennen. Nach seiner Einwechslung wirkte es so, als habe eine Jugendmannschaft endlich eine Aufsichtsperson dabei. Plötzlich bekam der Angriff Struktur. Plötzlich wurde auch mal auf das Tor geschossen, wo die DFB-Elf vorher wild drum herum spielte.

"Ich bin jetzt in einem Alter, in dem ich auch im Verein Führungsaufgaben übernehme", sagte Reus. Auch bei Borussia Dortmund spürt man den Autoritätsverlust, wenn der 29-Jährige fehlt. Für Löw dürfte Reus, der viele Spiele und einige Turniere verletzt verpasst hat, ein Schlüsselspieler sein, wenn es darum geht, der Offensive wieder den nötigen Punch zu verleihen. Das öffentliche Reden ist zwar nicht seine Sache, aber so ging es auch Bastian Schweinsteiger. Und trotzdem war er ein Anführer.

Als Joachim Löw neulich seine Verteidigungsrede zum Verzicht auf Hummels, Boateng und Müller gehalten hat, sagte der 59-Jährige am Ende auch noch einen entscheidenden Satz, der wenig beachtet wurde: "Der ein oder andere muss jetzt noch mehr zeigen, dass er Nationalspieler und Führungsspieler sein will." Es war ein Aufruf, eine neue Hierarchie zu bilden.