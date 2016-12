Nationalmannschaft Auf Löw wartet Arbeit

Der 7. Juli 2016, als Deutschland bei der Fußball-EM in Marseille gegen Gastgeber Frankreich antrat, war ein einziger Erfolg. 29,85 Millionen Zuschauer saßen an diesem Abend vor dem Fernseher und machten die Übertragung im ZDF zur meistgesehenen TV-Sendung des Jahres. Ein großer Tag für den Intendanten.

Für Joachim Löw war der 7. Juli dagegen der Tiefpunkt des Jahres. Eines Jahres, an dem ansonsten vieles nach Wunsch für die Nationalmannschaft gelaufen war. Von 16 Länderspielen 2016 gewann man elf, zwei Mal gab es ein Remis, drei Mal ging die Elf als Verlierer vom Platz, aber nur einmal hat es wirklich geschmerzt: Am 7. Juli ging mit dem 0:2 gegen die Franzosen der Traum vom EM-Titel zu Ende.

Der natürliche Anspruch eines Weltmeisters hat es zu sein, auch bei Europameisterschaften am Ende ganz oben zu stehen. Das hat nicht geklappt, und daher war es kein Jahr, das bei der Nationalmannschaft in krönender Erinnerung bleiben wird. Dennoch kann Löw mit 2016 ganz zufrieden sein.

Junge Spieler sind hinzugekommen

Der Kader ist gerade im zweiten Halbjahr spürbar erweitert worden. Auf den Positionen der Außenverteidiger, auf denen Löw jahrelang herumgedoktert hat, hat die Mannschaft deutliche Fortschritte gemacht. Die Qualifikation zur Weltmeisterschaft in Russland ist nach vier Siegen in vier Spielen ohne ein einziges Gegentor so gut wie sicher. Es bleibt die Frage: Wie stark ist diese Mannschaft wirklich? Und ist sie in der Lage, den Titel 2018 zu verteidigen? Nichts anderes zählt.

Norwegen, Tschechien, Nordirland und San Marino, die deutschen Gruppengegner in der Qualifikation, sind in den vergangenen Partien jedenfalls nicht fähig gewesen, diese Frage zu beantworten. Und wahrscheinlich wird diese Frage auch 2017 weitgehend unbeantwortet bleiben. Die Pflichtspiele in der Qualifikation werden wohl nicht mehr als Pflichtübungen sein. Der Confed-Cup im Sommer in Russland wird ein besserer Quartiertest fürs folgende Jahr werden - auch angesichts der Ankündigung Löws, zahlreiche Stammspieler für dieses Turnier zu schonen. So werden das Interessanteste an diesem Confed-Cup die politisch-atmosphärischen Vibrationen sein, unter denen das Gastgeberland Russland das Turnier ausrichtet.

AFP Nationalspieler Sami Khedira

Ein sportlicher Härtetest ist für 2017 jedenfalls nicht zu erwarten. Die Mannschaft wird sich ihre WM-Form schon selbst erarbeiten müssen - aber das ist keine neue Situation für Löw. Letztlich war das vor den Turnieren 2014 und 2016 auch schon so.

Am Ende spielt dann doch Khedira

Benjamin Henrichs, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Max Meyer, Jonathan Tah, Julian Weigl - Löw hat in den vergangenen zwölf Monaten zahlreiche junge Spieler näher an die Mannschaft herangeführt. Jetzt schon den neuen Jugendstil auszurufen und von der nächsten DFB-Generation zu schwärmen, ist allerdings reichlich verfrüht. Der WM-Kader 2018 wird am Ende doch wieder ein Kader der Khediras sein. Also der Spieler, auf die der Bundestrainer seit vielen Jahren setzt von Sami Khedira über Thomas Müller bis Benedikt Höwedes. Es wird wenige Teams geben, die 2018 mit einem erfahreneren, aber mittlerweile auch älteren Aufgebot aufwarten werden. Womöglich wird sogar André Schürrle wieder mit von der Partie sein.

AFP Nationalspieler Julian Draxler

Die Goldene Generation des DFB, wenn man sie so nennen möchte, kommt langsam in die Jahre. Philipp Lahm, Miroslav Klose, Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger, Per Mertesacker - die Leistungsträger von 2006 haben sich bereits verabschiedet. Der richtige Umbruch wird jedoch erst nach der Russland-WM erfolgen. Für Sami Khedira, Mesut Özil, Thomas Müller, Jérome Boateng und Manuel Neuer ist es dann das fünfte große Turnier, Mats Hummels, Höwedes, Schürle, Marco Reus gehen dann allesamt auf die 30 zu, sehr viel wird danach nicht mehr kommen.

Der junge Joshua Kimmich wird danach schon eine der Führungsfiguren der Mannschaft sein. Kein Mensch kann zudem voraussagen, wie sich Julian Draxler und Mario Götze, diese beiden zumindest sportlich hochveranlagten Spieler, entwickeln werden. Die Zeit nach 2018 wird unwägbar.

Man hat sich an Deutschland an die Erfolge der Nationalmannschaft gewöhnt, an die Selbstverständlichkeit, mit der das Team durch Qualifikationen hindurchgeht, an die Souveränität, mit der Pflichtspiele nach hause geschaukelt werden. Das ist das unzweifelhafte Verdienst des Bundestrainers. Löw hat dafür das Lob bekommen, das er verdiente. Er hat das auch sehr gerne hingenommen, auch das ist legitim. Es ist allerdings kein Grund, bequem zu werden. 2017 wird ein Arbeitsjahr.