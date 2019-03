Nationalmannschaft Wie sich der deutsche Fußball selbst im Weg steht

Man muss sich erst noch daran gewöhnen, dass da jetzt ein V und ein W auf dem Teambus und der Kleidung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft prangen. Früher war da ein Stern. Der wirkte wie ein Zeichen der Macht; der deutsche Fußball gehörte von jeher zur Luxuskategorie. Das war die eigene Anspruchshaltung.

Heute gehört er nur noch zur Mittelklasse. Und es hat ja durchaus eine gewisse Konsequenz, nun zu Volkswagen als Sponsor gewechselt zu haben. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und sein neuer Mobilitätspartner kämpfen beide gerade gegen schwere Imageschäden an.

Bleibt man in der KfZ-Sprache, dann fuhr sich die Nationalelf bei der WM 2018 in Russland zu Schrott, und danach gab es fast nur Schönheitsreparaturen.

Für 2019 hat Bundestrainer Joachim Löw jetzt die Generalüberholung vorgenommen. Er hat sich von alten Helden getrennt und sich der Jugend verschrieben. Viel zu spät, aber immerhin.

Personal, Terminplan - der Neustart kann gelingen

Und trotzdem gibt es in Deutschland derzeit eine Debatte über das Risiko, dem sich Löw mit den vielen Jungen und ohne die drei aussortierten Weltmeister aussetzt. Ein "Pulverfass" nannte Löws Vorgänger Jürgen Klinsmann die Lage beim DFB. Dass auch von DFB-Präsident Reinhard Grindel keine Hilfe für Löw zu erwarten war, hat niemanden mehr überrascht. Grindel hatte mehr damit zu tun, immer das Gegenteil von dem zu behaupten, was er am Vortag über Löw gesagt hatte. Damit stellte er seinen wichtigsten Angestellten bloß.

Gefährlicher wäre die Lage für Löw allerdings, wenn er nicht gehandelt hätte: Hätte der Bundestrainer weiter auf die alten Steuermänner gesetzt, er hätte bei einem Misserfolg im Test gegen Serbien an diesem Mittwoch (20.45 Uhr/TV: RTL; Liveticker: SPIEGEL ONLINE) und in der EM-Qualifikation gegen die Niederlande am Sonntag keine Argumente mehr. Löw hat das Risiko für sich also minimiert.

Und trotzdem zeigen die Debatten, wie sich der deutsche Fußball beim Überwinden der eigenen schweren Krise selbst im Weg steht. Denn eigentlich hat er 2019 vieles von dem, was es für das Gelingen eines Neustarts braucht.

AFP Leroy Sané (Mitte) geht vorne weg

Das sind zum Beispiel einige sehr vielversprechende Spieler: Mit Leroy Sané verfügt Löw über einen der spannendsten Flügelstürmer der Welt. Mit den Münchnern Leon Goretzka, Niklas Süle und Serge Gnabry sowie dem Leipziger Timo Werner und dem Leverkusener Julian Brandt stehen Profis im Kader, die sich an der Schwelle zur internationalen Klasse befinden. Joshua Kimmich hat sie längst überschritten.

Dazu kommen Ilkay Gündogan und Marco Reus, zwei Spieler, die ohne ihr Verletzungspech zur Weltklasse zählen würden. Dann ist da mit Marc-André ter Stegen auch noch ein Torwart, der aktuell zu den Besten des Planeten gehört. Und selbst mit Manuel Neuer, der die Erhabenheit der vergangenen Jahre verloren hat, den Löw aber trotzdem vorerst noch vorzieht, ist man im internationalen Vergleich sehr gut besetzt.

Zu all dem kommt mit dem Leverkusener Kai Havertz ein 19-Jähriger, der die Anlagen mitbringt, einer der prägenden Spieler der nächsten DFB-Dekade zu werden. Und dann gehört zur Elf ja auch noch ein gewisser Toni Kroos, der bis vor einem Jahr noch ein herausragender Fußballer gewesen ist.

Brauchbare Spieler hat Löw, und er hat auch einen brauchbaren Spielplan bis zur EM 2020. Die einzigen echten Herausforderungen des Jahres 2019 sind die beiden EM-Qualifikationsspiele gegen die Niederlande. In Gruppe C geht es noch gegen Weißrussland, Estland und Nordirland. Selbst wenn gegen die Niederlande beide Spiele verloren gingen, würde auch Platz zwei für die EM-Teilnahme reichen. Im Oktober gibt es ein Testspiel gegen Argentinien, entscheidend ist das aber nicht.

DFB-Präsident Grindel sprach am Sonntag davon, bei der EM 2020 ein Team beisammen zu haben, das "um den Titel spielen kann". Das ist ein typisch deutsches Anspruchsdenken, das in seiner Kurzsichtigkeit dem wirklichen Fortschritt im Weg steht. Es passt in diese Zeit.

Das Ziel muss aber die WM 2022 sein: Dann werden sich Kimmich und einige Teamkollegen auf dem Zenit ihrer Leistungsfähigkeit befinden wie ihre Vorgänger-Generation um Mats Hummels und Jérôme Boateng 2014 im Alter von 25 oder 26 Jahren. Dann könnte der deutsche Fußball aus der Mittelklasse wieder ins Luxussegment aufsteigen.