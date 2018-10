1. Boateng ist längst kein Bollwerk mehr

0:1 zur Halbzeit, 0:3 beim Schlusspfiff. Keine Frage, das Spiel in Amsterdam gegen die Niederlande behalten wohl alle DFB-Akteure in mehr als schlechter Erinnerung. Allen voran Jérôme Boateng, der gute Gründe hat, mit sich und seiner Leistung unzufrieden zu sein. Der 30-Jährige vom FC Bayern brachte etwa jeden fünften seiner Pässe nicht an den Mann - "Mister zuverlässig" im Aufbau, das war einmal.

Mehrfach schenkte Boateng durch leichtfertige Fehlpässe und Ballverluste dem Gegner Gelegenheit zum Kontern. Zudem gewann er nur ein Viertel seiner Zweikämpfe und offenbarte neben den Schwächen in direkten Duellen sein inzwischen mangelhaftes Tempo in der Rückwärtsbewegung.

Mit 30 Jahren scheint Boateng seinen Zenit schon überschritten zu haben. Er wirkt weder körperlich noch geistig schnell genug für Vergleiche auf höchstem Niveau und kann dem Löw-Team in seiner aktuellen Form keine Stabilität geben. Was vor Kurzem noch undenkbar schien, könnte schon bald wahr werden: Ein eigentlich fitter Boateng findet sich auf der Bank der deutschen Nationalmannschaft wieder.

2. Löw hat sich ohne Not in Bedrängnis gebracht

Aber natürlich kann man die Schuld an der Niederlage nicht allein Boateng zuschieben. Auch Neuer, Hummels oder Müller gehören zum Kreis der etablierten Nationalspieler, die schon seit Monaten unter Form spielen und vor allem bei der WM enttäuschten.

Getty Images Virgil Van Dijk gegen die deutsche Abwehr

Die deutsche Defensive wirkt trotz oder vielleicht gerade wegen der Routiniers so anfällig wie seit Jahren nicht. Und Müller scheint seinen "Torriecher" verloren zu haben. Trotzdem hielt Trainer Löw nach dem historischen Vorrunden-Aus in Russland zu Beginn der neuen Länderspiel-Saison an seinen etablierten Spielern fest, obwohl es jüngere Alternativen gibt:

Löw hat also ohne Not auf einen größeren Umbruch verzichtet und so den Druck auf sich und die etablierten Spieler erhöht, da man von ihnen bessere Leistungen erwarten muss. Einem jüngeren Team würde man Fehler und Niederlagen vermutlich sogar eher verzeihen als ehemaligen Weltmeistern.

3. Standardsituationen kann und sollte man trainieren

Eine Erkenntnis der Weltmeisterschaft in Russland war, wie wichtig Standardsituationen im modernen Fußball sind. In Zeiten, in denen fast alle Nationen technisch und taktisch gut ausgebildet sind und es vor allem verstehen, defensiv sicher zu stehen, sind Ecken und Freistöße ein probates Mittel, um Tore zu erzielen und Spiele zu gewinnen.

Die junge englische Mannschaft ist vor allem dank ihrer guten Standards ins WM-Halbfinale eingezogen. Und das war kein Zufall. Trainer Gareth Southgate machte keinen Hehl daraus, dass er im Training einen Schwerpunkt auf ruhende Bälle gelegt hatte. Daran hätten sich Joachim Löw und sein Team ruhig ein Beispiel nehmen dürfen. Doch das haben sie anscheinend nicht getan.

Zwölf Ecken erarbeitete sich die DFB-Elf in der Partie gegen die Niederlande - nur eine einzige führte zu unmittelbarer Torgefahr, als Mats Hummels mit einem Kopfball an Ryan Babel scheiterte, der kurz vor der Linie klärte (54. Minute). Die meisten anderen Flanken nach ruhenden Bällen landeten direkt beim Gegner, oft resultierten daraus sogar Kontersituationen.

Ganz anders sah das bei den Gastgebern aus. Sie hatten nur vier Eckbälle, nutzten einen davon aber zum wichtigen 1:0. Der aktuelle Misserfolg der deutschen Nationalmannschaft hängt auch damit zusammen, dass die Mannschaft Probleme mit ihren Standardsituationen hat - offensiv wie defensiv. Daran gilt es zu arbeiten.

