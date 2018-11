Nach dem 2:0 (1:0)-Sieg der Niederlande gegen Frankreich wird die deutsche Fußballnationalmannschaft ihre Gruppe 1 in Liga A der Nations League als Letzter beenden - und damit absteigen. Bislang hat das DFB-Team nur einen Punkt aus drei Partien geholt. Nun haben sich die Beteiligten zum Abstieg geäußert.

Hier sind die Reaktionen im Überblick:

"Die Niederlande haben verdient gegen den Weltmeister Frankreich gewonnen. Für uns ist dieses Ergebnis natürlich bitter, weil wir damit keine Chance mehr haben, in der Liga A der Nations League zu bleiben. Das müssen wir akzeptieren", sagte Bundestrainer Joachim Löw unmittelbar nach dem Erfolg der Holländer gegen die Franzosen.

"Das ist mit Sicherheit kein Weltuntergang, aber es ist schon frustrierend. Gestern Abend ist man schon genervt ins Bett gegangen", sagte Manager Oliver Bierhoff. "Das hat noch einmal eins draufgesetzt auf das schlechte Jahr, das wir hatten. Vielleicht muss man mal den Boden berühren, um dann wieder den Aufstieg anzugehen."

Auch Mittelfeldspieler Leon Goretzka haderte mit dem letzten Gruppenplatz. "Mir wurde gerade gesagt, dass bei uns in der Mannschaft außer Jonas Hector noch keiner die Erfahrung gemacht hat abzusteigen. Das fühlt sich natürlich nicht gut an", sagte der Bayern-Profi: "Aber über allem steht die Qualifikation für die Europameisterschaft."

Zeichen für ein insgesamt schlechtes Jahr

"Das Spiel gegen die Niederlande ist von größter Wichtigkeit", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel. "Wir wollen bei der Auslosung zur EM-Qualifikation auf jeden Fall in Topf eins landen." Den Abstieg aus der Liga A bezeichnete Grindel als bitter. Er sei auch ein Zeichen für ein insgesamt schlechtes Jahr.

Am Montag (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE, TV: ARD) muss die DFB-Elf in Gelsenkirchen gegen die Niederlande gewinnen, um bei der Gruppenauslosung für die EM-Qualifikation am 2. Dezember in Lostopf eins zu landen. Derzeit liegt die Mannschaft von Jogi Löw im Setzranking auf Platz elf. Nur die ersten zehn Teams kommen in den ersten Topf. Acht Plätze sind bereits vergeben.

Für die Niederlande geht es gegen Deutschland dagegen um den Gruppensieg. Trainer Ronald Koeman findet es überraschend, mit sechs Punkten nach Deutschland zu fahren. "Wir gehen das ganz entspannt an", sagte er.

Schlechte Nachrichten gab es bereits vor der Partie: Julian Draxler wird der Nationalmannschaft laut DFB auch zum Jahresabschluss am Montag wegen eines Trauerfalls in der Familie weiterhin fehlen. Dafür ist Real Madrids Toni Kroos nach einer Erholungspause in den Kader gerückt. Die angeschlagenen Marco Reus und Jonas Hector waren am Samstag wieder beim Training dabei. Ob sie gegen die Niederländer mitwirken können, ist unklar.

