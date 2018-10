Nations League Deutschland verspielt Führung gegen Frankreich - Abstieg droht

Auf das Debakel gegen die Niederlande folgt eine unglückliche Niederlage beim Weltmeister: Deutschland hat in der Nations League 1:2 (1:0) gegen Frankreich verloren. Toni Kroos brachte die insgesamt verbesserte DFB-Elf in Führung (14. Minute), Antoine Griezmann schlug mit einem Doppelschlag in der zweiten Hälfte (62./80.) zurück. Deutschland wartet weiter auf den ersten Pflichtspielsieg seit der desolaten WM. Es droht der Abstieg in der Nations League.

Auch wenn die Leistung in Paris ordentlich war, wird Joachim Löw auch in den kommenden Monaten weiter im Fokus stehen. Der Bundestrainer wurde nach der 0:3-Pleite in Amsterdam vor allem für seine Personalpolitik heftig kritisiert. Löw antwortete gegen Frankreich mit fünf Veränderungen, setzte auf eine kompakte Defensive und ließ Leroy Sané beginnen.

Diese Nominierung sollte sich schnell auszahlen: Sané initiierte in der zuletzt so schwachen DFB-Offensive einige gefährliche Szenen. Seinen ersten großen Auftritt hatte der Profi von Manchester City in der 13. Minute, als er bei einem Konter einen Handelfmeter herausholte. Kroos verwandelte den Strafstoß etwas glücklich in die rechte Ecke.

In der Defensive zeigte sich die DFB-Elf mit den Verteidigern Thilo Kehrer, Niklas Süle und Mats Hummels sicherer als zuletzt. Im Angriff bekam sie mehr Platz als erwartet, wie in der 19. Minute: Sané lief frei auf das Tor zu, entschied sich aber statt eines direkten Abschlusses für einen zu steilen Pass in Richtung Timo Werner.

Deutschland verpasste mehrfach das 2:0, der Weltmeister nutzte das in der zweiten Hälfte aus. Zur ersten Großchance kam Frankreich durch Kylian Mbappé (52.). Manuel Neuer reagierte in dieser Eins-gegen-Eins-Szene glänzend, knapp zehn Minuten später hatte der Torwart bei einem traumhaften Kopfball von Griezmann keine Chance. In der 80. Minute traf Griezmann erneut, diesmal per Elfmeter, den Hummels verursacht hatte.

Das letzte Gruppenspiel in der Nations League findet für die DFB-Auswahl am 19. November statt, dann trifft die Mannschaft auf die Niederlande (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) und hofft auf den Ligaverbleib in der A-Liga. Aktuell ist Deutschland Letzter der Gruppe (ein Punkt). Die Niederländer stehen mit einem Spiel weniger bei drei Punkten, Frankreich hat sieben Zähler. Sollte Oranje am 16. November gegen Frankreich gewinnen, steht der Abstieg der DFB-Elf vorzeitig fest.

Frankreich - Deutschland 2:1 (0:1)

0:1 Kroos (14./Handelfmeter)

1:1 Griezmann (62.)

2:1 Griezmann (80./Foulelfmeter)

Frankreich: Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Pogba, Kanté (90.+4 N'Zonzi) - Mbappé (86. Dembelé), Griezmann (90.+1 Ndombelé), Matuidi - Giroud

Deutschland: Neuer - Kehrer, Süle, Hummels - Ginter (84. Brandt), Kimmich, Schulz - Kroos - Gnabry (88. Müller), Werner, Sané (75. Draxler)

Schiedsrichter: Milorad Mazic (Serbien)

Gelbe Karten: - / Ginter

Zuschauer: 75.000