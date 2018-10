DFB-Niederlage gegen Frankreich Mut ohne Ertrag

Szene des Spiels: 19 Minuten waren gespielt, als Leroy Sané nach einem Konter auf das gegnerische Tor zulief. Der Angreifer von Manchester City hatte im höchsten Tempo nur noch Raphael Varane neben sich, doch der Respekt vor dem Verteidiger von Real Madrid schien zu groß. Statt seine große Stärke auszuspielen, das Eins-gegen-Eins, versuchte er, Timo Werner zu bedienen. Sein Pass geriet zu lang und wurde von Torhüter Hugo Lloris entschärft. Es hätte frühzeitig 2:0 für Deutschland stehen können, stattdessen blieb es bei der knappen Führung. Das sollte sich rächen.

Ergebnis: Eine deutlich verbesserte DFB-Elf verliert gegen Frankreich trotz Führung 1:2 (1:0). Hier geht es zum Spielbericht.

Das Horrorjahr: Schon vor dem Anpfiff war klar, dass das Jahr 2018 in schlechter Erinnerung bleiben wird. Das historisch frühe Scheitern bei der WM in Russland, die höchste Niederlage der Verbandsgeschichte gegen die Niederlande (0:3) und dazu der unschöne Abgang von Mesut Özil. Die reinen Zahlen dürften vor allem Joachim Löw nicht gefallen: Drei Siege, sechs Niederlagen, zwei Remis und seit drei Partien torlos - auch das hatte es zuvor noch nie gegeben.

6 - Erstmals kassiert Deutschland 6 Niederlagen in einem Kalenderjahr. Götterdämmerung. #FRAGER pic.twitter.com/e72u4aOykI — OptaFranz (@OptaFranz) 16. Oktober 2018

Die Aufstellung: Löw wurde zuletzt vorgeworfen, dass er zu wenig Risiko gegangen sei. Außerdem, so hieß es, habe er zu lange an manchen Spielern festgehalten. Das konnten die Kritiker des Bundestrainers gegen Frankreich nicht mehr behaupten: Mit Thilo Kehrer, Serge Gnabry, Leroy Sané, Nico Schulz und Niklas Süle stellte er sein Team gleich auf fünf Positionen um. Die viel kritisierten Mats Hummels und Manuel Neuer spielten jedoch von Beginn an.

Erste Hälfte: Der DFB-Elf war die Nervosität zunächst anzumerken. Das zeigte sich auch beim Führungstreffer durch Toni Kroos. Der ansonsten so schussstarke Mittelfeldspieler von Real Madrid zitterte einen Foulelfmeter über die Linie (14.). Anschließend wirkte Deutschland in allen Mannschaftsteilen sicherer, Sané hätte auf 2:0 erhöhen können, traf nach einem Konter aber die falsche Entscheidung (19.). Frankreich wurde kurz vor der Halbzeit gefährlich, als Olivier Giroud aus kurzer Distanz verzog (45.).

Die richtige Entscheidung: Löw zeigte Mut und wurde - zumindest in der ersten Hälfte - belohnt. Sané unterliefen zwar einige Fehlpässe, dennoch zeigte er, wie sehr er das Offensivspiel mit seinem Tempo beleben kann. Auch Schulz zeigte auf der linken Abwehrseite gute Ansätze. Auch Süle, der für den verletzten Jérome Boateng in die Elf rückte, hielt die hochgelobten Angreifer des Gegners lange vom gegnerischen Tor fern. Die vielen Wechsel zeigten Wirkung.

Zweite Hälfte: Begann mit einer stark verbesserten französischen Auswahl. Kylian Mbappé scheiterte an einem glänzend reagierenden Manuel Neuer (51.). Den Ausgleich konnte aber auch er nicht verhindern: Antoine Griezmann traf sehenswert per Kopf, nachdem Lucas Hernandez den Ball druckvoll in den Strafraum geflankt hatte (62.). Der Angreifer von Atlético drehte die Partie in der Schlussphase per Elfmeter.

Elfmeterschießen: In den Strafräumen beider Teams tat sich einiges. In der ersten Hälfte verwandelte Kroos mit etwas Glück, nachdem Sané die Hand von Presnel Kimpembe angeschossen hatte. An dieser Entscheidung des Schiedsrichters gab es keine Zweifel. Ebenso wenig in der 62. Minute, als Hummels Blaise Matuidi zu Fall gebracht hatte. Griezmann verwandelte gewohnt sicher.

IAN LANGSDON/EPA-EFE/REX/Shutterstock Antoine Griezmann

Der DFB-Schreck: Griezmann zählt mit 27 Jahren schon jetzt zu den besten Torjägern der Équipe. Gegen Deutschland gelangen ihm seine Treffer 25 und 26, damit fehlt ihm auf Platz sieben liegend nur ein weiteres Tor auf Zinédine Zidane und Karim Benzema. Doch vor allem gegen Deutschland trifft er besonders gern: Die vergangenen vier Pflichtspieltore im Duell mit dem vierfachen Weltmeister schoss allesamt er.

Wie geht es weiter? Deutschland bangt um den Klassenerhalt in der Nations League. Die DFB-Elf muss zunächst hoffen, dass die Niederlande nicht gegen Frankreich gewinnt (16. November). Im abschließenden Gruppenspiel gegen Oranje (19. November) muss ein klarer Sieg her. Tritt dieser Fall nicht ein, spielen sie in der B-Liga weiter.

Frankreich - Deutschland 2:1 (0:1)

0:1 Kroos (14./Handelfmeter)

1:1 Griezmann (62.)

2:1 Griezmann (80./Foulelfmeter)

Frankreich: Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Pogba, Kanté (90.+4 N'Zonzi) - Mbappé (86. Dembelé), Griezmann (90.+1 Ndombelé), Matuidi - Giroud Deutschland: Neuer - Kehrer, Süle, Hummels - Ginter (84. Brandt), Kimmich, Schulz - Kroos - Gnabry (88. Müller), Werner, Sané (75. Draxler)

Schiedsrichter: Milorad Mazic (Serbien)

Gelbe Karten: - / Ginter

Zuschauer: 75.000