Man musste schon etwas genauer hinhören, um zu merken, dass sich bei Joachim Löw etwas verändert hatte. Der Bundestrainer hat sich vor dem Nations-League-Spiel gegen die Niederlande in Amsterdam (Samstag 20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) eine Erkältung eingefangen, und er klang bei der Abschlusspressekonferenz in der Johan-Cruyff-Arena leicht verschnupft.

Ansonsten ist bei Löw und seiner Mannschaft drei Monate nach dem peinlichen WM-Ausscheiden in Russland vieles schon wieder im alten Zustand, in dem Fußballfans dieses Team und ihren Coach seit mehr als zwölf Jahren kennen. "Mein Anspruch ist es, jedes Spiel zu gewinnen", kündigte Mittelfeldspieler Toni Kroos vor den beiden Partien in Amsterdam und am Dienstag in Paris gegen Frankreich an. Die Mannschaft sei ja schließlich "keine Gurkentruppe".

Das deutsche Selbstbewusstsein hat in Russland nur eine kleine Delle erhalten. Der Bundestrainer selbst konnte nicht nachvollziehen, warum auf ihm und auf seiner Mannschaft derzeit ein besonderer Druck lasten sollte. "Warum sollte ich bei einer Partie in der Nations League mehr Druck verspüren als bei einer Welt- oder einer Europameisterschaft?", fragte er in die Runde. Die Nations League sei gut und schön, aber "man muss das Ganze auch nicht so hochhängen".

REUTERS Toni Kroos

Noch vor sechs Wochen hatte es allgemein geheißen, wenn das gegen die Niederländer und die Franzosen auch schiefgehe, was durchaus realistisch erscheint, dann werde erst recht über Joachim Löw und seinen Verbleib im Job debattiert. Aber davon scheint derzeit keine Rede mehr zu sein.

Bis auf Michael Ballack. Der Ex-Kapitän der DFB-Auswahl hat sich in dieser Woche noch einmal vorgewagt mit der Verwunderung, dass Löw immer noch Bundestrainer sei. Ansonsten blieben die üblichen Kritiker still. Und Ballack hat mit Löw alte Rechnungen zu begleichen, dessen Urteil ist auch davon geprägt. Löw sagt, er habe die Kritik des ehemaligen Kapitäns "irgendwo aus den Augenwinkeln in der Überschrift wahrgenommen, aber nicht einmal gelesen". Das interessiere ihn nicht, "diese Woche nicht, und nächste Woche schon gar nicht".

Die Nationalmannschaft hat sich sehr schnell von den Erschütterungen der Weltmeisterschaft, von den Nachwirkungen des Rücktritts von Mesut Özil befreit. Man könnte in diesen Tagen fast denken, mit dem öffentlichen Training am Dienstag in Berlin, mit dem das Team die neue Fannähe demonstrieren wollte, habe der Verband die Aufarbeitung des WM-Debakels abgeschlossen. Die Schuldigkeit sei getan.

Schließlich gibt es neue Ziele in der Zukunft: Die EM 2024 ist wohlbehalten ins eigene Land gebracht worden, ab jetzt ist der Blick darauf gerichtet. Die tief greifenden Veränderungen, die DFB-Boss Reinhard Grindel nach dem Russland-K.o. angemahnt hatte, sind erst mal vertagt. Auf morgen. Oder auf übermorgen.

Ein möglicher Abstieg in der Nations League wird schon nicht mehr als großes Unheil angesehen, "die EM-Qualifikation ab März ist viel wichtiger", sagt Löw, und man kann ihm mit dieser Aussage ja auch schwerlich widersprechen. Und Löw selbst, heiser hin oder her, ist auch schon fast wieder der Alte, wenn er mit Blick auf diese EM-Qualifikation jetzt schon mitteilt: "Wir werden das schaffen." Auch wenn die Gegner noch gar nicht feststehen.

In einer fast schon berühmt gewordenen Pressekonferenz der Fifa hat der damalige Präsident Joseph Blatter vor einigen Jahren einem kritischen Journalisten, der etwas von der Krise der Fifa gesagt hatte, fast ungläubig gegengefragt: "Krise? Was für eine Krise?" Ein bisschen ist die Stimmung im DFB jetzt auch wieder an einem solchen Punkt angelangt.

Die Mannschaft stellt sich mit den alten Recken von 2014 fast von selbst auf. Thomas Müller bekommt vom Coach selbstverständlich seine bekannte Einsatzgarantie: "Er wird von Beginn an spielen." Die Formkrise der Bayern-Spieler interessiert den Bundestrainer auch nicht. "Die haben so viel erlebt, die lassen sich von drei, vier schlechten Spielen nicht aus der Bahn werfen."

Der Gegner vom Samstag hat es über Jahre ähnlich gemacht, er hat die alten Stars immer wieder aufgestellt, Wesley Sneijder, Arjen Robben, Robin van Persie, die Helden von einst. Irgendwann und zwei verpasste Turniere später ging das nicht mehr. Jetzt ist das Team - bis auf Sturm-Oldie Ryan Babel - grundlegend verändert.

Löw sieht aber auch aus einem anderen Grund keine Parallelen zwischen Oranje und dem deutschen Team: "Wir haben uns bisher für jedes Turnier qualifiziert, die Niederlande nicht." So einfach kann man das sehen.