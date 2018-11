Deutschlands Abstieg aus der Nations League Und wie geht es jetzt zur EM?

Deutschland hat im letzten Spiel des Länderspieljahres 2018 gegen die Niederlande 2:2 (2:0) gespielt. Schon vor der Partie stand fest: Deutschland steigt aus der A-Liga der Nations League ab. Wie geht es jetzt weiter mit der Nationalmannschaft? Hat die verpatzte Nations-League-Gruppenphase Einfluss auf die Europameisterschaft 2020? Und gegen welche Mannschaften muss Deutschland in der B-Liga ran?

Wie kann sich Deutschland noch für die Europameisterschaft 2020 qualifizieren?

Nach dem Ende der Nations League findet, wie auch in der Vergangenheit, ein Qualifikationswettbewerb zur Europameisterschaft statt. Die Qualifikation startet jedoch nicht wie sonst direkt nach Abschluss der Weltmeisterschaft, sondern erst im März 2019. Die Nations League nimmt erst nach der EM-Qualifikation Einfluss. Qualifizieren sich die Gruppensieger nicht direkt für die Europameisterschaft, haben sie im März 2020 in einem Playoff-Turnier noch die Möglichkeit, an der EM teilzunehmen.

Haben alle Gruppensieger der Ligen über die Qualifikation ihren EM-Platz sicher, bekommen dahinter platzierte Teams ihre Chance in den Playoffs. Die Chancen der deutschen Mannschaft, im Falle einer verfehlten direkten EM-Qualifikation eine zweite Chance in den Playoffs zu bekommen, sind mit dem Unentschieden gegen die Niederlande demnach weiter gesunken.

Wie geht es für Deutschland in der Nations League weiter?

Mit der Finalrunde der Nations League im Juni 2019, für die sich neben der Niederlande auch Portugal, die Schweiz und England qualifiziert haben, hat Deutschland nach dem Abstieg nichts mehr zu tun. Die nächste Nations-League-Gruppenphase findet nach der Europameisterschaft 2020 statt. Deutschland wird dann in der B-Liga starten. Auch dort erwartet die deutsche Mannschaft eine Dreiergruppe.

Getty Images Choreographie der deutschen Fans

Der Gruppensieg würde 2020 den direkten Wiederaufstieg in die A-Liga sowie den Einzug in die Playoffs bedeuten, würde sich Deutschland nicht in der WM-Qualifikation durchsetzen können. Gegen vermeintlich schwächere Gegner in der B-Liga, wäre es eventuell sogar leichter, im Falle einer nicht geschafften WM-Qualifikation die Playoffs zu erreichen.

Gegen welche Mannschaften spielt Deutschland bei der nächsten Nations League?

Die genauen Gruppenpaarungen sind natürlich noch nicht bekannt. Neben Deutschland stiegen aus der A-Liga auch Vizeweltmeister Kroatien, Polen und Island ab. Auch zu Duellen mit Mannschaften wie Wales oder Österreich könnte es kommen. Darüber hinaus steigen Länder wie Finnland oder Serbien aus der C-Liga auf.

Hat das schlechte Abschneiden direkte Konsequenzen auf die EM-Qualifikation?

Das schlechte Abschneiden könnte tatsächlich direkte Konsequenzen auf die EM-Qualifikation haben, nämlich auf die Einteilungen der Qualifikationsgruppen. Zum Abschluss der Nations-League-Gruppenphase wird eine Gesamttabelle erstellt: Die A-Liga bildet in dieser die ersten zwölf Plätze, die B-Liga die Plätze 13 bis 24, die C-Liga die Plätze 25 bis 39 und die D-Liga die Plätze 40 bis 55. Aus der Gesamttabelle resultieren die Lostöpfe für die EM-Qualifikation. Die Mannschaften werden in zehn Fünfer- bzw. Sechsergruppen eingeteilt, wobei die ersten Zehn der Nations-League-Gesamttabelle die jeweiligen Gruppenköpfe bilden.

Deutschland steht durch das Unentschieden gegen die Niederlande zwar noch auf dem zehnten Platz, muss aber auf Schützenhilfe von Portugal hoffen. Die elftplatzierten Polen können Deutschland am Dienstag mit einem Unentschieden oder Sieg gegen die Portugiesen die deutsche Mannschaft von Platz zehn verdrängen. Holt Polen mindestens einen Punkt, bekommt Deutschland in der EM-Qualifikation einen starken A-Liga-Konkurrenten zugelost. Verliert Polen, ist das deutsche Team als Gruppenkopf gesetzt.