Nations League England entzaubert Spanien trotz Alcácer-Wahnsinn

WM-Halbfinalist England hat Spaniens Höhenflug eindrucksvoll beendet und den ersten Sieg in der Nations League gefeiert. Die Three Lions gewannen in Sevilla nach einer starken ersten Hälfte verdient 3:2 (3:0), für Spaniens neuen Nationaltrainer Luis Enrique war es im vierten Spiel die erste Niederlage.

Raheem Sterling (16. Minute/38.) mit seinem ersten Doppelpack für England und Marcus Rashford (30.) sorgten schnell für eine klare Führung. Paco Alcácer konnte nur drei Minuten nach seiner Einwechslung mit seiner ersten Ballberührung verkürzen (59.).

Für den BVB-Angreifer, der in der Bundesliga zuletzt in 81 Minuten sechs Treffer erzielt hatte, war es das dritte Tor in den vergangenen beiden Länderspielen. Insgesamt war der 25-Jährige in dieser Saison nun schon zehnmal erfolgreich. Sergio Ramos (90.+8) sorgte mit dem Schlusspfiff für den Endstand. Trotz der Niederlage führt Spanien die Gruppe 4 der A-Liga mit sechs Punkten weiter vor England (4) und Kroatien (1) an.

REUTERS Paco Alcácer

Spanien begann mit Bayern Münchens Thiago offensiv, wurde nach einer Viertelstunde jedoch ausgekontert: Rashford bediente Sterling, der traf aus kurzer Distanz ins obere linke Eck. Anschließend spielte nur noch England: Erst verwertete Rashford auch die zweite Chance der Gäste, dann erhöhte Sterling gar auf 3:0. Beide Treffer legte Tottenhams Harry Kane auf.

Vor der Begegnung hatten englische Fans für Negativschlagzeilen gesorgt. Videoaufnahmen zeigen, wie Personen in der andalusischen Stadt Seitenspiegel von geparkten Autos abtreten. Zudem warf ein Mann ein Glas auf ein fahrendes Auto. "Wir verurteilen das inakzeptable Verhalten, das in Sevilla zu sehen war", teilte der englische Verband FA mit.

Weitere Ergebnisse in der Nations League:

Finnland - Griechenland 2:0

Island - Schweiz 1:2

Bosnien und Herzegowina - Nordirland 2:0

Weißrussland - Moldau 0:0

Luxemburg - San Marino 3:0

Estland - Ungarn 3:3