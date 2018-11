England hat Kroatien in der Nations League 2:1 (0:0) geschlagen. In einer ereignisreichen zweiten Hälfte schoss Hoffenheims Andrej Kramaric zunächst die Führung für die Kroaten (57. Minute), die Jesse Lingard ausglich (78.). Kurz vor Schluss erzielte Harry Kane den Siegtreffer für England (85.).

Mit dem Erfolg sicherten sich die Engländer den Gruppensieg vor Spanien und qualifizierten sich für das Final-Four-Turnier im kommenden Juni in Portugal. Vizeweltmeister Kroatien steigt durch die Niederlage in die B-Liga ab.

NEIL HALL/EPA-EFE/REX Harry Kane (Mitte)

Trotz englischer Überlegenheit erzielte Kroatien den Führungstreffer. Kramaric wurde mit dem Rücken zum Tor von Nikola Vlasic angespielt und schoss nach drei Haken gegen Englands Innenverteidiger John Stones auf das Tor. Der abgefälschte Ball schlug unhaltbar für Torhüter Jordan Pickford im linken Eck ein.

Ein langer Einwurf von Joe Gomez brachte England zurück ins Spiel. Am zweiten Pfosten fand dieser Kane, der erst noch an Kroatiens Torhüter Lovre Kalinic scheiterte. Lingard staubte jedoch zum 1:1 ab.

Weil England trotz des Ausgleichs auf dem dritten Platz geblieben wäre, spielte die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate weiter nach vorne. Das wäre fast schief gegangen: Einen Kopfball von Kroatiens Domagoj Vida rettete Lingard auf der Torlinie (81.).

Fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit brachte Ben Chilwell einen Freistoß von links in den Strafraum. Der Leverkusener Tin Jedvaj rutschte am Ball vorbei und ließ Kane am langen Pfosten frei zum Schuss kommen. Mit einer Grätsche brachte der Stürmer der Tottenham Hotspurs den Ball unten rechts im Tor unter und England ins Finalturnier der Nations League.