Mit dieser Formation startet die DFB-Auswahl in ihr drittes Nations-League-Duell. Um 20.45 Uhr beginnt die Partie bei Weltmeister Frankreich. Neu in der Mannschaft sind Thilo Kehrer, Serge Gnabry, Nico Schulz, Niklas Süle und Leroy Sané.

Unsere Startelf : 1 Neuer (C) - 2 Kehrer, 4 Ginter, 5 Hummels, 6 Gnabry, 8 Kroos, 9 Werner, 14 Schulz, 15 Süle, 18 Kimmich, 19 Sané. #DieMannschaft #FRAGER pic.twitter.com/DlaPGUGq6V — Die Mannschaft (@DFB_Team) 16. Oktober 2018

Jérôme Boateng, der am Samstag beim 0:3 in Amsterdam noch begonnen hatte, war nach dem Spiel verletzt abgereist. Aus dem Team rücken zudem Jonas Hector, Emre Can, Thomas Müller und Mark Uth. Die Aufstellung deutet auf eine Dreierkette mit Kehrer, Mats Hummels und Süle hin, Schulz und Matthias Ginter dürften die defensiven Außenpositionen besetzen.

Hier können Sie die Partie Frankreich gegen Deutschland im Liveticker verfolgen.