Portugal hat sich für das Finalturnier der Nations League qualifiziert. Nach einem 0:0 in Italien ist der Europameister von 2016 nicht mehr von Platz eins in der Gruppe A3 zu verdrängen. 24 Torschüsse reichten beiden Mannschaften im Guiseppe-Meazza-Stadion nicht für einen Treffer. Die Türkei ist dagegen in die C-Liga abgestiegen.

Die Portugiesen, die wieder ohne ihren Superstar Cristiano Ronaldo auskommen mussten, brachten in der ersten Hälfte nur wenig in Richtung des italienischen Tores zustande. Ronaldo war nach der WM noch nicht wieder für die Nationalmannschaft nominiert worden.

Italien war die bessere Mannschaft, aber auch die Squadra Azzurra konnte Portugals Torwart Rui Patricio nur selten gefährlich werden. Stattdessen musste Italiens Keeper Gianluigi Donnarumma sogar eine Niederlage verhindern. Einen Schuss von William Carvalhos hielt der 19-jährige Keeper sehenswert (81. Minute).

Das Unentschieden reichte den Portugiesen, den Zwei-Punkte-Vorsprung gegenüber Italien zu halten. Durch den Gruppensieg ist Portugal der Gastgeber für das im Juni 2019 stattfindende Final-Four. Bereits vor dem letzten Gruppenspieltag, an dem Dienstag Portugal gegen Polen spielt, steht Polen als Absteiger fest.

Türkei verliert und steigt ab

Wie auch die Türkei: Durch eine 0:1 (0:0)-Niederlage gegen Schweden steigen die Türken von der B-Liga in die C-Liga ab. Im türkischen Konya erzielte Schwedens Kapitän Andreas Granqvist per Elfmeter den Siegtreffer (71.). Dabei vergab die Türkei vor dem Strafstoß beste Möglichkeiten.

DPA Schwedischer Jubel, türkische Enttäuschung

Mit einem Sieg gegen Tabellenführer Russland am Dienstag könnten die Schweden den Gruppensieg feiern.

Wie die Nations League funktioniert, lesen Sie hier.