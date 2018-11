Durch Sieg der Niederlande Deutschland steigt in der Nations League ab

Deutschlands Fußballer steigen aus der Topdivision der Nations League ab. Nach dem 2:0 (1:0)-Sieg der Niederlande gegen Frankreich wird die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw ihre Gruppe 1 in Liga A als Letzter beenden.

Das DFB-Team hatte bislang einen Punkt aus drei Partien geholt; der Rückstand auf die Niederlande (sechs Punkte) und Frankreich (sieben) ist bei noch einem ausstehendem Spiel nicht mehr aufzuholen. Damit ist die Begegnung mit der Elftal am Montag (20.45 Uhr; TV: Das Erste; Liveticker SPIEGEL ONLINE) kaum von Bedeutung.

"Für uns ist dieses Ergebnis natürlich bitter", sagte Löw am Abend: "Das müssen wir akzeptieren." Aus dem Abstieg ergibt sich zwar zunächst keine negative Konsequenz hinsichtlich der EM 2020. Für diese können sich Mannschaften über die Nations League qualifizieren; Deutschland kann sich seine EM-Teilnahme aber noch über die reguläre Qualifikation sichern. Die Gruppen werden am 2. Dezember ausgelost.

Getty Images Bald nur noch zweitklassig: Joachim Löw, Leroy Sané

Allerdings geht der Abstieg mit einem Prestigeverlust einher - und der fehlenden Gelegenheit, regelmäßig Pflichtspiele gegen Topteams zu bestreiten. In Liga B wird Deutschland bei der nächsten Auflage des Wettbewerbs im Jahr 2020 auf deutlich schwächere Gegner treffen.

"Das haben wir es uns dann selbst zuzuschreiben", hatte Nationalspieler Thomas Müller bereits für den Abstiegsfall erklärt. Bundestrainer Löw hatte vor der Partie gesagt, man müsse das Resultat "hinnehmen, weil die Ergebnisse einfach nicht so waren, wie wir uns das vorgestellt haben. Da spielen wir 2020 einfach mal unten mit".

Die Ligen der Nations League Liga A: Deutschland, Portugal, Belgien, Spanien, Frankreich, England, Schweiz, Italien, Polen, Island, Kroatien, Niederlande Liga B: Österreich, Wales, Russland, Slowakei, Schweden, Ukraine, Irland, Bosnien-Herzegowina, Nordirland, Dänemark, Tschechien, Türkei Liga C: Ungarn, Rumänien, Schottland, Slowenien, Griechenland, Serbien, Albanien, Norwegen, Montenegro, Israel, Bulgarien, Finnland, Zypern, Estland, Litauen Liga D: Aserbaidschan, Mazedonien, Weißrussland, Georgien, Armenien, Lettland, Färöer, Luxemburg, Kasachstan, Moldawien, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino, Gibraltar

Für das DFB-Team endet mit der Partie gegen den Rivalen am Montag das schwächste Jahr seiner Historie. Sechs Niederlagen bedeuten Tiefstwert in der DFB-Geschichte. Bei der WM in Russland scheiterte die als Titelverteidiger ins Turnier gegangene Mannschaft bereits in der Vorrunde.

"Unser Blick richtet sich klar in Richtung EM 2020, für die wir uns qualifizieren werden und bei der wir wieder eine starke Mannschaft ins Turnier schicken wollen", sagte Löw am Freitagabend. Dabei werde man "weiter Räume für unsere jungen Spieler schaffen und sie nach und nach an die Nationalmannschaft heranführen."

In Rotterdam erzielten Georginio Wijnaldum (44. Minute) und Memphis Depay per Foulelfmeter (90.+6) die Tore für die Niederländer, denen schon ein Remis in Deutschland genügt, um Frankreich von Platz eins zu verdrängen.