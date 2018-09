Mit mehr Geschwindigkeit, Flexibilität und Sicherheit will die deutsche Nationalmannschaft künftig auftreten. Zumindest hat das Joachim Löw nach einer fast zweimonatigen Aufarbeitung des WM-Debakels angekündigt. Wie viel die DFB-Elf davon umsetzen kann, wird sich am Donnerstagabend gegen den neuen Weltmeister zeigen. In München trifft das Löw-Team auf Frankreich (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ZDF). Es ist zudem das Auftaktspiel in der neuen Nations League. Für Deutschland geht es nach der historischen Blamage um Prestige - und gegen den Abstieg.

Was ist die Uefa Nations League?

Die Nations League soll Testspiele der europäischen Nationalmannschaften weitgehend ersetzen und startet nun mit allen 55 Uefa-Mitgliedern. Der Reiz: In diesem Wettbewerb werden über Playoffs vier der 24 Startplätze für die EM 2020 vergeben, einer davon wird sicher an einen krassen Außenseiter gehen (Dazu später mehr). Alle Teilnehmer in der Übersicht:

Die Ligen der Nations League Liga A: Deutschland, Portugal, Belgien, Spanien, Frankreich, England, Schweiz, Italien, Polen, Island, Kroatien, Niederlande Liga B: Österreich, Wales, Russland, Slowakei, Schweden, Ukraine, Irland, Bosnien-Herzegowina, Nordirland, Dänemark, Tschechien, Türkei Liga C: Ungarn, Rumänien, Schottland, Slowenien, Griechenland, Serbien, Albanien, Norwegen, Montenegro, Israel, Bulgarien, Finnland, Zypern, Estland, Litauen Liga D: Aserbaidschan, Mazedonien, Weißrussland, Georgien, Armenien, Lettland, Färöer, Luxemburg, Kasachstan, Moldawien, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino, Gibraltar

Wie ist der Modus der Nations League?

Die Mannschaften werden gemäß ihres Uefa-Koeffizienten in vier Ligen (A bis D) eingeteilt. Deutschland befindet sich in Liga A, in einer Gruppe mit Frankreich und Niederlande. So sehen die Gruppen aus:

The official result of the #NationsLeague draw! ✅ pic.twitter.com/H1fPteK7M1 — UEFA Nations League (@UEFAEURO) 24. Januar 2018

Jede der vier Ligen besteht wiederum aus vier Gruppen, in denen drei oder vier Teams vertreten sind. Es gibt also 16 Gruppen, Hin- und Rückspiel. In der Regel hat eine Mannschaft damit vier Gruppenpartien, die an Doppelspieltagen im September, Oktober und November 2018 ausgetragen werden. Die Gruppensieger von Liga A bestreiten im Juni 2019 ein Final Four (der Austragungsort wird nach der Gruppenphase bestimmt), in dem der erste Sieger der Nations League ermittelt wird. Den Modus können Sie im Detail hier nachlesen.

Auch interessant: Die Gruppensieger der Ligen B, C und D steigen auf, die Tabellenletzten der Ligen A, B und C ab. Sollte die DFB-Elf also absteigen, müsste sie wohl künftig gegen Länder wie Irland oder die Slowakei antreten. Bei allem Respekt vor diesen Nationen: Nach dem WM-Debakel wäre ein Abstieg in Liga B ein schwerer Rückschlag für Joachim Löw.

Deutschlands Spielplan in der Nations League:

Deutschland - Frankreich, in München, 6. September, 20.45 Uhr

Niederlande - Deutschland, in Amsterdam, 13. Oktober, 20.45 Uhr

Frankreich - Deutschland, in Paris, 16. Oktober, 20.45 Uhr

Deutschland - Niederlande, in Gelsenkirchen, 19. November, 20.45 Uhr

Wie qualifiziert man sich über die Nations League für die EM?

Spannend werden die Playoffs (Halbfinale, Finale, ohne Rückspiele) im März 2020. Für diese Runde sind alle 16 Gruppensieger qualifiziert, jede der vier Ligen bleibt aber unter sich und spielt ihren EM-Teilnehmer aus. Damit ist garantiert, dass sich eine Mannschaft aus der schwachen Liga D für die EM qualifizieren kann.

Was die Sache kompliziert macht: An den Playoffs dürfen nur Gruppensieger teilnehmen, die es nicht über den herkömmlichen Qualifikationsmodus geschafft haben. Ist der Sieger bereits qualifiziert, rückt der jeweilige Gruppenzweite nach. Möglicherweise sogar der Dritte oder eine Mannschaft aus einer tieferen Liga, falls beispielsweise - und das ist denkbar - in Liga A bereits zu viele Teams qualifiziert sind. Für manche Topnation kann der Wettbewerb wie eine zweite Chance sein, falls das Team in der Qualifikation doch gescheitert sein sollte, wie die Niederlande vor dem Turnier 2016.

Wo kann ich die Nations League verfolgen?

ARD und ZDF haben sich die TV-Rechte für Spiele der deutschen Mannschaft in der Nations League von 2018 bis 2022 gesichert - und damit wieder mehr Partien mit Wettbewerbscharakter im Programm. Zuletzt hatten die öffentlichen Sender abseits der Endrunden nur Testspiele der DFB-Elf gezeigt. RTL überträgt seit 2014 die deutschen Qualifikationspartien für Welt- und Europameisterschaften.

Mit diesem Kader tritt Deutschland gegen Frankreich an:

Das ist der neue DFB-Kader Manuel Neuer, Bayern München. Torwart. 32 Jahre, 79 Länderspiele, 0 Tore. Marc-André ter Stegen, FC Barcelona, Torwart. 26 Jahre, 20 Länderspiele, 0 Tore. Jérôme Boateng, Bayern München, Abwehr. 29 Jahre, 73 Länderspiele, 1 Tor. Matthias Ginter, Borussia Mönchengladbach, Abwehr. 24 Jahre, 18 Länderspiele, 0 Tore. Jonas Hector, 1. FC Köln, Abwehr. 28 Jahre, 40 Länderspiele, 3 Tore. Mats Hummels, Bayern München, Abwehr. 29 Jahre, 66 Länderspiele, 5 Tore. Thilo Kehrer, Paris Saint-Germain, Abwehr. 21 Jahre, 0 Länderspiele, 0 Tore. Joshua Kimmich, Bayern München, Abwehr/Mittelfeld. 23 Jahre, 32 Länderspiele, 3 Tore. Antonio Rüdiger, FC Chelsea, Abwehr. 25 Jahre, 24 Länderspiele, 1 Tor. Nico Schulz, TSG Hoffenheim, Abwehr. 25 Jahre, kein Länderspiel. Niklas Süle, Bayern München, Abwehr. 22 Jahre, 12 Länderspiele, 0 Tore. Jonathan Tah, Bayer Leverkusen, Abwehr. 22 Jahre, 3 Länderspiele, 0 Tore. Julian Brandt, Bayer Leverkusen, Mittelfeld/Angriff. 22 Jahre, 19 Länderspiele, 1 Tor. Julian Draxler, Paris Saint-Germain, Mittelfeld/Angriff. 24 Jahre, 46 Länderspiele, 6 Tore. Leon Goretzka, Bayern München, Mittelfeld. 23 Jahre, 16 Länderspiele, 6 Tore. Ilkay Gündogan, Manchester City, Mittelfeld. 27 Jahre, 27 Länderspiele, 4 Tore. Kai Havertz, Bayer Leverkusen, Mittelfeld/Angriff. 19 Jahre, kein Länderspiel. Toni Kroos, Real Madrid, Mittelfeld. 28 Jahre, 86 Länderspiele, 13 Tore. Thomas Müller, Bayern München, Mittelfeld/Angriff. 28 Jahre, 94 Länderspiele, 38 Tore. Nils Petersen, SC Freiburg, Mittelfeld/Angriff. 29 Jahre, 1 Länderspiel, kein Tor. Marco Reus, Borussia Dortmund, Mittelfeld/Angriff. 29 Jahre, 34 Länderspiele, 10 Tore. Leroy Sané, Manchester City, Angriff. 22 Jahre, 12 Länderspiele, 0 Tore. Timo Werner, RB Leipzig, Angriff. 22 Jahre, 17 Länderspiele, 8 Tore.

Welche Veränderungen gibt es noch?

Die eigentliche Qualifikation (zehn Gruppen, die Sieger und Zweitplatzierten sind für die EM qualifiziert) beginnt nicht mehr im Anschluss an die WM-Endrunde, sondern erst im folgenden März, im konkreten Fall: März 2019. Sie endet bereits im November. Das klingt gestrafft, der Nachteil: Die Gruppenauslosung für die EM kann erst nach den Playoff-Ergebnissen der Nations League im März 2020 stattfinden - weniger als drei Monate vor Turnierstart. Bisher standen die Gruppen ein halbes Jahr vor dem Start einer Endrunde fest. Damit haben Scouting, Trainer und Spieler künftig deutlich weniger Zeit, sich auf ihre Gruppengegner vorzubereiten. Für Fans wird die Reiseplanung erschwert.

Wie sind die Reaktionen?

"Wir nehmen die Nations League sehr ernst", sagte Joachim Löw. Nach dem WM-Desaster kommt der Nationenliga für den Bundestrainer große Bedeutung zu, Kapitän Manuel Neuer sagte: "Wir haben etwas gutzumachen." Anfangs war der Deutsche Fußball-Bund (DFB) einer der wenigen Gegner der Einführung, nun sagt DFB-Präsident Reinhard Grindel: "Der zentrale Unterschied zu früher ist: Es geht richtig um etwas." Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge ist da kritischer: "Keiner braucht die Nations League." Dortmunds Hans-Joachim Watzke sagte: "Wir haben genug Wettbewerbe." Fest steht aber auch: Die Nations League besetzt nur Termine, an denen bislang normale Länderspiele stattfanden.

Dieser Artikel erschien bereits im vergangenen Jahr und wurde vor dem Start der Nations League aktualisiert.