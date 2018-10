Die fehlende Winterpause wurde auf der Insel lange als eine der Hauptgründe für die stetigen Misserfolge der Nationalmannschaft bei großen Turnieren gehandelt. Nach Englands viertem Platz in Russland erwähnte niemand mehr das böse W-Wort, dafür gilt der Ärger von Nationaltrainer Gareth Southgate nun einer anderen Eigenart des britischen Spielkalenders: Ihm war die Sommerpause zu kurz.

Die Premier League startete ohne ersichtlichen Grund bereits am 10. August, 27 Tage nach Englands Niederlage gegen Belgien im Spiel um Platz drei. "Vielleicht hatten alle gedacht, wir wären schon Ende Juni wieder zurück", sagte Southgate trocken, "so war es für alle Klubs sehr schwierig."

Für ihn natürlich auch. Der 48-Jährige muss im Nations-League-Auswärtsspiel gegen Spanien am Montagabend (20.45 Uhr Liveticker SPIEGEL ONLINE) auf die verletzten Jesse Lingard, Dele Alli, Fabian Delph, Danny Rose und Danny Welbeck verzichten. Stammspielern wie Harry Kane fehle dazu aufgrund der hohen Belastung die "psychologische Frische", monierte der Coach.

Als stecke Kane der Brexit-Schwermut in den Stutzen

Kane, der einzige Mann von Weltklasse-Format in Southgates Kader der Halbstars und Nachwüchsigen, wartet in der Tat seit sechs Länderspielen auf ein Tor und wirkte zuletzt so verzweifelt träge, als stecke ihm der Brexit-Schwermut des gesamten Königreichs in den Stutzen.

Der 25-Jährige soll aber nach dem Willen seines Vorgesetzten am Abend in Sevilla nicht nur treffen, sondern nebenbei noch den spanischen Rhythmusmacher Sergio Busquets mit forschem Pressing aus dem Tritt bringen. Borussia Dortmunds Jadon Sancho, der beim 0:0 in Kroatien dreizehn Minuten lang ein ansprechendes Debüt gegeben hatte, wird ihn dabei nicht von Anfang an unterstützen - "wir sollten den Hype unterdrücken", so Southgate - aber später in Spiel kommen. Der Trainer stellte ihm eine Einwechselgarantie aus.

Southgate hat nach der Weltmeisterschaft auf eine 4-3-3-Grundordnung umgestellt, um aktiver und früher Druck auf den Gegner auszuüben. Doch ohne die Galionsfigur Kane in mentaler und körperlicher Bestform dürften auf England im Estadio Benito Villamarín 90 äußerst schwierige Minuten zukommen. Schon beim 2:1-Auswärtssieg im Wembley-Stadion vor einem Monat hatte die Elf von Luis Enrique den Three Lions streckenweise den Ball in der Zentrale nach Belieben vorenthalten.

Ein ähnliches Schicksal droht am Abend - und damit auch ein neuerlicher Hinweis auf das seit Urzeiten bestehende Grundproblem der englischen Auswahl: Sie kann gegen technisch ausgereifte Spitzenmannschaften nicht ihr von wuchtigen Einzelmomenten lebendes Spiel durchdrücken. Das gelang am Freitagabend nicht einmal im torlosen Geisterspiel in Rijeka gegen Kroatien; die Revanche für das WM-Aus im Halbfinale fiel aus.

Besonders Spanien legt Englands Probleme, Partien zu kontrollieren und zu lenken, regelmäßig mit aufreizender Leichtigkeit offen. Seit sich die Iberer Mitte des vergangenen Jahrzehnts ganz dem Kombinationsfußball verschrieben, schlugen sie die Briten in sieben Spielen seit 2004 fünfmal und verloren nur ein Match: 2011 in einem Freundschaftsspiel, höchst unglücklich mit 0:1.

Die nach jeder Niederlage in England aufs Neue geführte Debatte über den fehlenden Typus des Regisseurs und Ballverteilers wird in allgemeiner Erwartung eines unergiebigen Ausflugs nach Andalusien bereits vor Anpfiff gestartet. Es herrscht eine gewaltige Sehnsucht nach einem kreativen Genie vom Schlage Paul Gascoignes.

Southgate: "Winks sieht das große Ganze"

Southgate aber hat leider keinen Gazza zur Verfügung, er setzt seine Hoffnung auf Harry Winks von Tottenham Hotspur, der in den Champions-League-Partien gegen Real Madrid und Barcelona zumindest andeuten konnte, dass er Spielkultur auf den Platz zu bringen vermag. "Er ist sehr gut darin, die Mannschaftsteile zu verbinden, er sieht das große Ganze", so Englands Coach.

REUTERS Harry Winks, Gareth Southgate

In der Diskussion über das Gestaltungsdefizit wird gern übersehen, dass Passspiel eine kollektive Qualität ist. Bei Mauricio Pochettinos Tottenham läuft der Ball, weil die Räume gut besetzt sind. In der Nationalmannschaft ist es Southgate noch nicht ansatzweise gelungen, vergleichsweise Strukturen aufzubauen. Sein Team kann sich momentan anhand der ungleich verteilten Fähigkeiten seiner Spieler nicht so recht entscheiden, ob es mit draufgängerischem Elan die Gegner überrennen oder doch lieber aus einer gesicherten Defensive kontern soll.

Zwischen diesen beiden Polen hat sich in der fußballerischen Neuzeit noch jeder englische Nationaltrainer mal schneller, mal langsamer zerrieben. Selbst wenn die Pause im Sommer etwas länger war.